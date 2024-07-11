شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم شخصا يعانى من مرض مزمن؟ والان مع تفاصيل الخبر

المرض المزمن هو حالة تستمر لأكثر من عام، و قد يكون التعامل مع الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب أمرًا صعبًا. ومن المهم دعم الأشخاص الذين يعانون من حالة مزمنة، فغالبًا ما تجعل الأمراض المزمنة من الصعب على الأشخاص التحرك بمفردهم. يمكن أن يكون هذا صعبًا ، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة إلى الرعاية حتى بالنسبة لأداء المهام الأساسية مثل الطهي والتنظيف .

عندما ندعم شخصًا يعاني من مرض مزمن، هناك بعض النصائح التي يجب القيام بها، وفعلها لأصحاب الأمراض المزمنة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

هتعمل ايه وتبعد عن ايه..نصائح لدعم شخص يعانى من مرض مزمن-لا تقدم نصائح غير مرغوب فيها

يمر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بأوقات عصيبة بالفعل، ومن المهم أن نفهم حالتهم النفسية ونحاول عدم تقديم نصائح غير مرغوب فيها لهم والتي قد تجعلهم يشعرون بالسوء.

-كن على علم باحتياجاتهم

يجب أن نسألهم عما يحتاجون إليه، ونحاول ترتيب ذلك لهم عندما نستمع إلى احتياجاتهم، فإننا نجعلهم يشعرون بأننا نستمع إليهم ونقدرهم.

-كن متعاطفًا

التعاطف والرحمة هما العنصران الرئيسيان اللذان ينبغي لنا أن نظهرهما عندما نعتني بمريض يعاني من مرض مزمن. وبجانب محاولة تقديم الرعاية له، ينبغي لنا أن نكون أحباءه ونظهر له التعاطف.

