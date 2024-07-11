شكرا لقرائتكم خبر عن علامات على الوجه تكشف عن السكتة الدماغية.. إسعافات فورية لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

السكتة الدماغية هي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم. تحدث عندما يتم انسداد أو انفجار أحد الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين والمغذيات إلى المخ. و تعرف السكتة الدماغية باسم النوبة الدماغية، ويمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم وتضعف وظائف مختلفة، بما في ذلك التنفس ونبض القلب ودرجة حرارة الجسم. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون الأعراض واسعة النطاق، حيث يظهر العديد منها على الوجه نفسه، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

أسباب السكتة الدماغية

قد تختلف أسباب السكتة الدماغية حسب نوع السكتة الدماغية التي يعاني منها المريض. ومن بين الأنواع الشائعة للسكتات الدماغية السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية.

السكتة الدماغية الإقفارية: تحدث بسبب تصلب الشرايين، وهو تصلب الأوعية الدموية واضطرابات التخثر، حيث تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الدم والأكسجين إلى المخ مسدودة أو ضيقة أو متجلطة.

السكتة الدماغية النزفية: تحدث بسبب نزيف في المخ بسبب تسرب أو انفجار أحد الأوعية الدموية.

تشمل العوامل الأخرى التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية ما يلي:

عوامل نمط الحياة مثل الأنشطة البدنية غير المنتظمة، وتناول الوجبات السريعة والأطعمة غير الصحية، والسمنة، واستهلاك الكحول، والتدخين، وتعاطي المخدرات.

الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والكوليسترول، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل والعلاجات الهرمونية.

ومن الممكن أن تكون العوامل العامة الأخرى هي العمر والجنس والعوامل الوراثية والتاريخ العائلي.

علامات السكتة الدماغية على وجهك

من أكثر المناطق تأثرًا بالسكتة الدماغية هو الوجه. ومن بين العلامات الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

شلل في الوجه

وجه قد يتدلى على جانب واحد

عدم القدرة على الابتسام

تدلي الفم أو العين

خطوات فورية يجب اتخاذها في حالة الإصابة بالسكتة الدماغية

تعرف على علامات السكتة الدماغية في الوجه والذراعين والساقين.

تحقق مما إذا كان الشخص يتنفس؛ في حالة ضيق التنفس، قم بإجراء ضغطات على الصدر أو إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

قم بفك الملابس الضيقة.

خذهم إلى مكان أفضل وأكثر أمانًا، بعيدًا عن الأماكن الخطرة مثل الأماكن المعرضة للدخان.

تجنب إعطاء أي شخص طعامًا أو شرابًا.

حاول أن تحافظ على هدوئك وتتحدث معهم بهدوء أيضًا.