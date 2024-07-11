هناكل ايه على البحر.. خليك هيلثى وبلاش محشى وجهز وجبة متكاملة على الشاطئ

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فى فصل الصيف، و مع ارتفاع درجات الحرارة تتأثر عادات تناول الطعام لدى الناس من خلال تناول الطعام بالخارج وحضور الاحتفالات والمناسبات بشكل متكرر والذهاب الى المصايف.

وقالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ طب وصحة المسنين والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة عين شمس واستشارى التغذية العلاجية وعضو مؤسس رابطة أطباء التغذية العلاجية بنقابة أطباء القاهرة، إنه سواء كنت تتناول الطعام بالخارج أو تقوم بالطهى في المنزل وأنت فى المصيف فهناك ارشادات صحية تساعدك على الاستمتاع بالمصيف وتشمل:



1.التحكم في الكميات

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد إن الأكل الصحي ضرورى حتى وأنت فى المصيف، وكذلك لا يعني الأكل الصحى الاستغناء عن جميع الأطعمة المفضلة لديك اذا لم يكن هناك مانع طبى، لكنه لا يعني أيضاً أنه يمكنك تناول ما تريد، بالنسبة لتلك النوعيات غير الصحية وغالبا تلك التى نتناولها خارج المنزل أو يتم طلبها بخدمة التوصيل يجب الاقلال منها قدر الإمكان.



2. اصنع طبقاً صحياً

وأوضحت الدكتورة سمية، استشارى التغذية العلاجية ، أنك يجب أن تقوم بموازنة طبقك حتى وأنت بالمصيف بين الفواكه والخضراوات والبروتين والحبوب الكاملة اتبع إرشادات الحصص، والتي توصي بملء نصف طبقك بالفواكه والخضراوات، والنصف الآخر بالحبوب والبروتين و بجانبهم منتجات الألبان.



3. اقرأ الملصقات

وتابعت الدكتورة سمية قائلة "تأكد من قراءة ملصق الحقائق الغذائية الموجود على عبوات الطعام عند شراء احتياجاتك قبل المصيف، أو اقرأ المعلومات الغذائية الموجودة في القائمة بعناية، مع ملاحظة إجمالي عدد السعرات الحرارية الموجودة في حصتك في المتوسط، حتى عند تناول الطعام بالخارج، تذكر إرشادات الأطباق المذكورة أعلاه."



4.الاقلال قدر الامكان من الملح، والدهون

نصحت استشارى التغذية العلاجية باختيار اللحوم الخالية من الدهون وغير المعالجة وعند الطهي، اختر الدهون غير المشبعة واستخدم كمية أقل من الملح. قم بتجربة الأعشاب والتوابل والخل لإضافة نكهة.



5. كن حذراً من الحميات الغذائية الرائجة

تعد الكثير من الأنظمة الغذائية بنتائج تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، وربما تكون كذلك، احصل على الحقائق، وقم بالبحث أو اسأل اختصاصي التغذية الخاص بك قبل التفكير في اتباع نظام غذائي غير صحى حتى وأنت فى المصيف.



6. تناول وجبة خفيفة ذكية

أشارت الدكتورة سمية إلى ضرورة أن تختار الفاكهة أو الزبادي قليل الدسم أو الحبوب الكاملة أو الخضار عند البحث عن وجبة خفيفة. يمكن أن تكون الفاكهة الطازجة في موسمها وجبة خفيفة رائعة أيضًا.



7. الحفاظ على كمية المياه بالجسم

وقالت استشارى التغذية أنه في حين أنه من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم طوال العام، إلا أن الأنشطة الصيفية تؤدى الى زيادة فقدان الماء من خلال العرق والتبخر انتبه إلى البقاء رطبًا وما تشربه.

وأضافت أنه نظرًا لأن السعرات الحرارية من المشروبات يمكن أن تتراكم بسرعة، تأكد من اختيار المشروبات الخالية من السعرات الحرارية أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

وتابعت أنه مع وجود الكثير من المشروبات في السوق، تذكر أن الماء المملوء بالفواكه أو الماء العادي لا يزال أحد أفضل الطرق وأقلها سعرات حرارية لترطيب جسمك.



8. لأصحاب الأمراض المزمنة

قالت الدكتورة سمية محمد عبيد أنه حال وجود أى مشاكل صحية مزمنة قد يؤثر هذا على اختيار نوعيات معينة من الاطعمة متضمنة الخضروات والفاكهة والابتعاد عن نوعيات اخرى. وكذلك يؤثر على كمية المياه المناسبة لذا يجب الاستعانة باستشارة طبية متخصصة.