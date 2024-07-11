شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ومضاعفات حروق الشمس القوية خلال الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

حروق الشمس درجاتها مختلفة خاصة في ظل الموجات الحارة التي نتعرض لها هذه الأيام ما بين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، وبين آشعة شمس ساطعة قوية لساعات طويلة قد تؤثر على الكثير من الأشخاص إذا ما تعرضوا لها لفترات طويلة وبشكل مباشر

وفقا لتقرير نشر في موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الحروق لها الكثير من الدرجات ولكن تظل الحروق المتقدمة أو القوية هي الأكثر خطورة لأن لها الكثير من الأعراض أيضا لها بعض المضاعفات، وتعد حالة طارئة يجب فيها الذهاب للمختص بشكل سريع وعدم إهمال علاجها بأى شكل

ومن أبرز أعراض حروق الشمس القوية أن يظهر على الجلد بعد فترة من التعرض لأشعة الشمس القويه:

إحمرار شديد في الجلد

حكة قوية وهرش شديد

تورمات في أماكن متفرقة من الجسم خاصة التي تعرضت بشكل مباشر للشمس

تقشر لبعض مناطق الجلد بشكل ملحوظ

وخزات في الجلد لاذعة مكان الحروق

حساسية في الجلد شديدة لا يمكن لمسها بسهوله، يشعر الإنسان بالألم عند لمس الجلد

جفاف شديد يصيب الجلد نتيجة فقدان السوائل الناتج عن الحرارة

الاحمرار والتوهج الشديد للجلد والألم المستمر

الإصابة ببعض جالات من الطفح الجلدي الشديد

بثور متفرقة مختلفة الأشكال

هناك بعض الأعراض المصاحبة التي تؤكد الإصابة بمشكلة وتتطلب الاستشارة الطبية السريعة:

دوخة وإعياء ودوار

غثيان شديد وقد يشعر الإنسان بالتقيؤ

قشعريرة شديدة واضطراب في درجه حراره الجسم

ارتفاع درجة الحرارة.. السخونة

هذه الحالة تعد طارئه ويجب فيها اللجوء للطبيب المختص بشكل سريع، لإجراءات السلامة والتخلص من الحروق الشديدة، وقد تصل مدة علاج هذه الحروق قبل التخلص منها وشفائها تماما خلال الأسبوعين كاملين