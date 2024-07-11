شكرا لقرائتكم خبر عن القيلولة بعد الظهر هتساعدك على النوم ليلا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

من أخذ قيلولة بعد الظهر إلى تجنب المنبهات، قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض القواعد الصحية التي يجب اتباعها للحصول على نوم جيد ليلاً، وتعزيز الهرمونات بشكل أكبر.



أوضح التقرير، أنه في سن 14- سنة 15، ترتفع مستويات الهرمونات في الجسم مما يؤدي إلى ليالي بلا نوم، ومع ذلك، وبسبب فائدة العمر، لا تزال يستيقظن وهم يعانون من الشعور بالجوع والعطش، ولكن بعد سن الأربعين، تبدأ مستويات الهرمونات في الجسم في الانخفاض، ولذا نجد أن النساء يتعرضون لإنقطاع الدورة الشهرية، وهذا يتسبب في تعرضهم للأرق، وعدم القدرة علي النوم ليلا.



وأشار التقرير، أن النوم يلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن الهرموني أثناء انقطاع الطمث، حيث أن هناك 3 هرمونات أساسية تتفاعل بشكل إيجابي مع النوم الجيد، وهما:

-عامل النمو المشابه للأنسولين

يساعد هذا الهرمون على إبقاء مقاومة الجسم للأنسولين تحت السيطرة، كما يمنع التصبغ وارتفاع نسبة السكر في الدم.

-هرمون النمو:

يساعد هرمون النمو في الحفاظ على مرونة الجلد ويمنع تساقط الشعر أو ترققه، كما يضمن هذا الهرمون الحصول على نتائج إيجابية من التمارين الرياضية، مثل فقدان الدهون والوزن.

-هرمون التستوستيرون:

يتم إنتاج هرمون التستوستيرون في المبايض، ويساعد على تعزيز كثافة العظام والرغبة الجنسية والعضلات.

ولضمان الاستفادة القصوى من النوم الجيد، يجب أن ننام ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات متواصلة، كما يجب أن نخلد إلى النوم ما بين الساعة التاسعة مساءً والحادية عشرة مساءً.

القواعد التي يجب اتباعها للحصول على نوم جيد: -تغذية نومك

إن الإفراط في تناول الطعام أو قلة تناوله قد يؤثر على جودة النوم، و لذا يجب أن نتناول وجبة إفطار منزلية الصنع للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال اليوم، كما يجب أن نحرص على تناول العشاء بحلول الساعة 7-8 مساءً.

-أخذ قيلولة بعد الظهر

فالقيلولة بعد الظهر لمدة 30 دقيقة تعزز النوم الجيد ليلاً، ومع ذلك، فإن أي قيلولة بعد الظهر لمدة تزيد عن نصف ساعة يمكن أن تعيق جودة النوم ليلاً.

-تجنب المنبهات:

يجب علينا الامتناع عن التدخين ، كما إن الابتعاد عن الشاشات لمدة ساعة على الأقل قبل النوم يساعدنا على الحصول على نوم أكثر صحة.