شكرا لقرائتكم خبر عن مرتفع أو منخفض.. اعرف تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف والتي تزيد في الموجات الحارة، يواجه العديد من الأشخاص بعض المشاكل الصحية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، ويوضح تقرير موقع "WEBMD" تأثير الطقس الحار والرطوبة المرتفعة على ضغط الدم وطرق الوقاية من أي مضاعفات.

كيف تؤثر الحرارة والرطوبة على ضغط الدم ؟

تتسبب درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة فى تقلبات بمستويات ضغط الدم في جسمك ما بين الارتفاع والانخفاض ويختلف هذا التأثير وفقًا لطبيعة كل شخص وما يعانيه من أمراض مزمنة من عدمه أو العمر وغيرها من العوامل، ولكن في الغالب يسبب الطقس الحار والرطوبة ارتفاع ضغط الدم.

وتشير القراءة الطبيعية لضغط الدم في الجسم إلى 120/80، حيث أن الانقباضي يكون 120 والانبساطي 80، وفى الغالب تُزيد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية من سرعة تدفق الدم، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على القلب ويسبب سرعة ضربات القلب نتيجة الحمل الزائد والإجهاد في محاولة لضخ الدم وتبريد الجسم، لذلك من المهم أن تكون على دراية بعلامات التحذير التي تشير إلى أن جسمك لا يواكب الحرارة، وتشمل بعض الأعراض الدوخة، وسرعة ضربات القلب، والتعرق المفرط أو عدم القدرة على التعرق، والغثيان، والتعب، والخمول، والصداع، وتشنج العضلات.

تأثير ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار على القلب:

يُسبب الطقس الحار وارتفاع نسبة الرطوبة في الغالب ارتفاعًا في مستويات ضغط الدم بما يؤثر على القلب وقد يسبب الإصابة بالنوبة القلبية، فعندما يصل مستوى الرطوبة إلى 70% أو أعلى، تزداد مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن على وجه الخصوص، والسبب هو أن القلب يضطر أحيانًا إلى توزيع ضعف كمية الدم في جميع أنحاء الجسم مما يصيب القلب بالإجهاد، وبالرغم أن التعرق أمر جيد للمساعدة في تبريد الجسم، ولكن في بعض الأحيان لا يكون كافيًا، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء، خاصة إذا كنت من كبار السن الذين يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات ضغط الدم.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على ضغط الدم:

- يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم مراقبته باستمرار خاصة أثناء موجات الحر.

- يجب الحفاظ على رطوبة جسمك خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، من خلال شرب كمية كافية من الماء والسوائل الطبيعية.

- من المهم أيضًا تجنب النزول في ساعات الذروة أثناء النهار لتجنب الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى وغيرها، وحتى لا يتسبب التعرض المفرط للحرارة العالية والرطوبة في التأثير سلبًا على ضغط الدم.