أمانة جازان تنفّذ 2786 جولة رقابية صحية بأبو عريش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر يونيو الماضي 2786 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الجولات أسفرت عن مصادرة 1240 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 10 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1877 مخالفة لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، مبينًا أن عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال بلغت 62 طلبًا.

وأكّد أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.

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