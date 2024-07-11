شكرا لقرائتكم خبر عن علاج وجع البطن الشديد.. روشتة طبية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

ألم البطن هو الألم الذي تشعر به في أي مكان بين منطقة الصدر والفخذ، ويشار إليه غالبًا بمنطقة المعدة ويعانى معظمنا تقريبًا من آلام في البطن في مرحلة ما من حياتنا، وفي أغلب الأحيان، لا يكون الأمر خطيرًا، ولا يشترط أن شدة الألم الذى نشعر به يشير لحالة خطيرة، فعلى سبيل المثال، قد تعاني من آلام شديدة في البطن إذا كنت تعاني من الغازات أو تقلصات المعدة بسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، ومع ذلك، فإن الحالات المميتة، مثل سرطان القولون أو التهاب الزائدة الدودية المبكر، قد تسبب ألمًا خفيفًا فقط أو لا تسبب أي ألم على الإطلاق، حسبما أفاد تقرير موقع " medlineplus".

فيما يلى.. أنواع آلام البطن:

الألم المعمم

وهذا يعني أنك تشعر به في أكثر من نصف بطنك، وهذا النوع من الألم هو أكثر شيوعًا في حالة الإصابة بفيروس في المعدة أو عسر الهضم أو الغازات، وإذا أصبح الألم أكثر شدة، فقد يكون سببه انسداد الأمعاء.

الألم الموضعي

وهو الألم الذي يوجد في منطقة واحدة فقط من البطن، ومن المرجح أن يكون علامة على وجود مشكلة في أحد الأعضاء، مثل الزائدة الدودية أو المرارة أو المعدة.

الألم الشبيه بالتقلصات

هذا النوع من الألم ليس خطيرًا في أغلب الأحيان، ومن المرجح أن يكون بسبب الغازات والانتفاخ، وغالبًا ما يتبعه الإسهال، وتشمل العلامات الأكثر إثارة للقلق، الألم الذي يحدث بشكل متكرر، أو يستمر لأكثر من 24 ساعة، أو يحدث مع الحمى.

الألم الناتج عن المغص

يأتي هذا النوع من الألم على شكل موجات، وغالبًا ما يبدأ وينتهي فجأة، وغالبًا ما يكون شديدًا، وتعد حصوات الكلى وحصوات المرارة من الأسباب الشائعة لهذا النوع من آلام البطن.

أسباب الإصابة بآلام البطن:

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات المختلفة في حدوث آلام في البطن، والمفتاح هنا هو معرفة الوقت الذي تحتاج فيه إلى الحصول على رعاية طبية فورية، وفي بعض الأحيان، قد يستلزم الأمر الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب وراء هذه الآلام.

تشمل الأسباب الأقل خطورة لآلام البطن ما يلي:

الإمساك

متلازمة القولون المتهيّج

حساسية الطعام أو عدم تحمله (مثل عدم تحمل اللاكتوز )

التسمم الغذائي

انفلونزا المعدة

وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

التهاب الزائدة الدودية

تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني (انتفاخ وإضعاف الشريان الرئيسي في الجسم)

انسداد الأمعاء

سرطان المعدة والقولون (الأمعاء الغليظة) والأعضاء الأخرى

التهاب المرارة مع أو بدون حصوات المرارة

انخفاض إمداد الدم إلى الأمعاء

التهاب وعدوى القولون

بطانة الرحم

حرقة المعدة أو عسر الهضم أو الارتجاع المعدي المريئي

مرض التهاب الأمعاء ( مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي )

حصى الكلى

شد عضلي

التهاب البنكرياس (تورم أو عدوى البنكرياس)

مرض التهاب الحوض (PID)

تمزق كيس المبيض

تقلصات شديدة في الدورة الشهرية

الحمل خارج الرحم

قرحة المعدة

التهابات المسالك البولية

التهاب الزائدة الدودية

علاج آلام البطن:

يمكنك تجربة خطوات الرعاية المنزلية التالية لتخفيف آلام البطن الخفيفة:

- تناول الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، وبعض المشروبات المهدئة من الأعشاب.

- يجب على مرضى السكري فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر وتعديل أدويتهم حسب الحاجة.

- تجنب تناول الأطعمة الصلبة

- إذا كنت تعاني من القيء، فانتظر لمدة 6 ساعات، ثم تناول كميات صغيرة من الأطعمة الخفيفة، وتجنب منتجات الألبان.

- إذا كان الألم شديدًا في منطقة البطن ويحدث بعد تناول الوجبات، فقد تكون بسبب حرقة في المعدة أو عسر الهضم، لذلك عليك تجنب الحمضيات والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية والكافيين والمشروبات الغازية.

- لا تتناول أي دواء دون استشارة الطبيب.

- تأكد من أن وجباتك متوازنة وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفواكه والخضروات.

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟ عند ظهور الأعراض التالية بجانب آلام البطن:



- إذا كنت تعانى من إمساك شديد

- التقيؤ باستمرار

- ظهور دم في البراز

- إذا كنت تعانى من آلام في الصدر أو الرقبة أو الكتف

- صعوبة في التنفس