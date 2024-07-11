شكرا لقرائتكم خبر عن علاج قرصة القنديل.. طبيبة توضح الإسعافات ومتى تكون خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

عند الاستمتاع بالإجازة، والذهاب للبحر للنزول وقضاء وقت جيد، قد يتعرض البعض للإصابة بلسعات قنديل البحر، المسببة لتهيج الجلد، وتورم وظهور فقاعات كثيرة على الجلد.

أعراض قرصة القنديل

ووفقا لتصريح خاص لليوم السابع، قالت الدكتورة لمياء عبد الودود استشاري جلدية في كلية طب الزقازيق، إن لسعات قنديل البحر تتسبب في تعرض المصاب لألم أو حكة أو حرقان مكان اللدغة، وتتسبب في ظهور طفح جلدي وبقع حمراء في مكان اللدغة.

علاج قرصة القنديل

أكدت، أنه من الضروري القيام بوضع كريم يحتوي علي الكورتيزون، ودواء حساسية ومضاد للالتهاب والتورم، وذلك للسيطرة علي الأعراض المرتبطة بقرصة القنديل، لافتا أنه من الطب الشعبي وضع الخل مكان القرصة وذلك للحد من الأعراض، ولكن هذا لم يتم دراسته في الطب ولكنها من الحيل المستخدمة.

متي تصبح قرصة القنديل خطرا علي الصحة؟

وأضافت استشاري الجلدية، أن قرصة قنديل البحر تصبح خطرا ويجب التوجه لأقرب مستشفي علي الفور، في حالة تعرض الشخص لصعوبة في التنفس، وألم في الصدر، تشنجات العضلات، والغثيان والقيء الشديد، وارتفاع شديد في حرارة الجسم، وصعوبة البلع، وألم شديد في البطن، والتعرق المفرط، وهبوط في نسبة ضغط الدم، أو التعرض لصدمة عصبية نتيجة الألم .

وأشارت لمياء، إلي أنه في حالة التعرض لهذه الأعراض يجب أخذ المصاب للمستشفي علي الفور، للمساعدة على تنظيم نسبة ضغط الدم، وتنظيم نسب العلامات الأولية في الجسم.

