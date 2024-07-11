شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار التاتو على الجلد.. منها الالتهابات والعدوى والان مع تفاصيل الخبر

الوشم أو التاتو تلجأ إليه بعض الفتيات بهدف الزينة، فيتم اختيار إحدي الرسومات ورسمها على الجسم، ولكنه قد يتسبب في التعرض لبعض المشاكل الصحية التي يجب توخي الحذر منها، لأن الجلد يفتح عن طريق إبره محدده ويتم إدخال الحبر داخل الجسم لإظهار الرسمة.

ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على أبرز الأضرار الصحية للوشم أو التاتو.

- التهابات الجلد

أحد أكثر المخاطر المباشرة التي قد تواجهها عند الحصول على وشم هو خطر الإصابة بعدوى الجلد، تتضمن العملية ثقب الجلد بالإبر لحقن الحبر، مما يؤدي إلى إحداث جروح صغيرة يمكن أن تصاب بالعدوى إذا لم يتم العناية بها بشكل صحيح، وفقًا للدراسات. تشمل الأعراض الشائعة للعدوى الاحمرار والتورم والألم والقيح. في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل التهاب النسيج الخلوي أو حتى تعفن الدم.

-العدوى الفيروسية

أشارت الدراسات إلى أن الوشم التاتو قد يشكل خطرًا للإصابة بعدوى فيروسية. إذا لم يتم تعقيم معدات الوشم بشكل صحيح، فهناك فرصة لنقل الفيروسات المنقولة بالدم مثل التهاب الكبد B والتهاب الكبد C وفيروس نقص المناعة البشرية. هذه عدوى خطيرة يمكن أن يكون لها عواقب صحية طويلة الأمد، من الأهمية بمكان التأكد من أن فنان الوشم الخاص بك يستخدم إبرًا للاستخدام مرة واحدة ويمكن التخلص منها ويتبع بروتوكولات النظافة الصارمة.

- ردود الفعل التحسسية

يحتوي حبر الوشم على مواد مختلفة، بعضها قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية، و الحساسية لحبر الوشم ليست شائعة، ولكنها قد تحدث، خاصة مع ألوان معينة، من المعروف أن الحبر الأحمر يسبب تفاعلات حساسية أكثر من الألوان الأخرى. يمكن أن تشمل أعراض التفاعل التحسسي الحكة والاحمرار والتورم وتكوين طفح جلدي أو بثور في موقع الوشم. يمكن أن تحدث هذه التفاعلات فورًا بعد الحصول على الوشم أو حتى بعد سنوات. إذا كان لديك تاريخ من حساسية الجلد أو البشرة الحساسة، فمن المهم مناقشة هذا الأمر مع الشخص الذي يرسم الوشم الخاص بك وربما إجراء اختبار الحساسية قبل إجراء الرسم.

- أورام الجلد

على الرغم من ندرة هذه الحالات، فقد أظهرت الدراسات وجود حالات ارتبط فيها الوشم بتطور أورام الجلد. وقد تم الإبلاغ عن أورام حميدة (غير سرطانية) وخبيثة (سرطانية) في الجلد الموشوم. السبب الدقيق غير مفهوم جيدًا، ولكن يُعتقد أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الحبر أو الصدمة الجسدية للجلد قد تلعب دورًا.

