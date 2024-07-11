شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للسكان.. تعرفى على أفضل وسائل تنظيم النسل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.



وفى فى هذا الإطار نوضح أفضل وسائل منع الحمل الآمنة علي الصحة، وفقا لتصريح من الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد في كلية طب القصر العيني، ومستشار وزير الصحة السكان، ومنها:

-كبسولة تحت الجلد

أوضح مستشار وزير الصحة، أن هناك طريقة يمكن من خلالها منع الحمل لمدة ثلاث أعوام، بواسطة كبسولة صغيرة توضع تحت الجلد بواسطة محقن خاص، حيث يضع الطبيب تحت الجلد كبسولة تحتوى على هرمون يؤدى إلى منع حدوث الحمل، عن طريق وقف التبويض مؤقتًا من المبيض، كما أنه يؤثر على إفرازات عنق الرحم فتعطل دخول خلايا السائل المنوي إلى داخل تجويف الرحم وبذلك لا يحدث الحمل.

- حبوب منع الحمل

تعد من أشهر وسائل منع الحمل، وأكثرها انتشارا، وينصح بتناولها تحت إشراف طبى لتجنب حدوث بعض المضاعفات الصحية الناتجة عن استخدامها بشكل سيئ، فهى حبة يجب تناولها بشكل يومى، وتحتوى على نوعين من الهرمونات وهما الهرمون الاستروجين والبروجستين.

- اللولب

يعد من أشهر وأريح وسائل منع الحمل التى تسعى الكثير من النساء لاستخدامه لتنظيم النسل، فهو جهاز صغير على شكل حرف T يتم وضعه فى الرحم بواسطة الطبيب، وهناك نوعان من اللوب، وهما:

اللولب النحاسى: الذى يعمل على قتل الحيوانات المنوية، ويمكنك تجديده كل 10 سنوات.

اللوب الهرموني: الذي يمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة وتخصيبها عن طريق زيادة سماكة مخاط عنق الرحم وترقيق جدار الرحم، ويستمر لمدة 3 أو 5 أو 10 سنوات حسب نوعة.

