شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصداع العنقودي بأنواعه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسرالخميس، 11 يوليو 2024 06:00 م
الصداع العنقودي يعد من أنواع الصداع الشديدة، التي تسبب الشعور بألم حاد حول العين أو في جانب واحد من الوجه.
ووفقا للتقرير المنشور في موقعي " mayoclinic" و"healthline" سنتعرف أكثر عن طرق العلاج الفعالة في الصداع العنقودي.
أعراض الصداع العنقودي
أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بالشعور الصداع العنقودى، ومنها:
-ألم في إحدى العينين أو حولها ، وقد يصل الألم إلي الوجه والرأس والرقبة والكتفين.
-ألم فى جانب واحد من الرأس.
-الأرق وعدم القدرة علي النوم.
-احمرار في العين .
-سيلان الأنف .
-شحوب البشرة .
-تورم حول العين .
أكد التقرير، أن هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة والتعرض للصداع العنقودي، بالإضافة إلي الإفراز المفاجئ للهيستامين أو السيروتونين في الجسم، ومن ضمن هذه العادات التالي:
- تدخين السجائر
- الضوء الساطع
-تمرين شاق.
-القيام بمجهود شديد.
-الإجهاد والتوتر.
-التعرض لحرارة الطقس.
يعتد علاج الصداع العنقودي علي نوعين، وهما العلاج سريع المفعول، والوقائي، وهما :
- استنشاق الأكسجين بنسبة 100٪ من خلال وضع قناع لفترة قصيرة لا تقل عن 12 لترًا فى الدقيقة .
- أدوية التريبتان التى تحتوى على المادة الفعالة التي تعتبر خيار جيد للصداع العنقودى الحاد، ولكن لا ينصح به لمرضى الضغط المرتفع أو أمراض القلب غير المنضبط.
-حاصرات قنوات الكالسيوم، التي تستخدم لمنع حدوث هجمات الصداع العنقودى، ويكون هناك حاجة لاستخدامها على المدى الطويل خاصة فيما يخص الصداع العنقودى المزمن.
- أدوية الستيرويدات القشرية، التي تثبط الالتهاب وتعد من الأدوية الوقائية سريعة المفعول التى قد تكون فعالة لكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودى.
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