شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصداع العنقودي بأنواعه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

الصداع العنقودي يعد من أنواع الصداع الشديدة، التي تسبب الشعور بألم حاد حول العين أو في جانب واحد من الوجه.



ووفقا للتقرير المنشور في موقعي " mayoclinic" و"healthline" سنتعرف أكثر عن طرق العلاج الفعالة في الصداع العنقودي.

أعراض الصداع العنقودي

أوضح التقرير أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بالشعور الصداع العنقودى، ومنها:

-ألم في إحدى العينين أو حولها ، وقد يصل الألم إلي الوجه والرأس والرقبة والكتفين.

-ألم فى جانب واحد من الرأس.

-الأرق وعدم القدرة علي النوم.

-احمرار في العين .

-سيلان الأنف .

-شحوب البشرة .

-تورم حول العين .

أسباب الصداع العنقودي

أكد التقرير، أن هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة والتعرض للصداع العنقودي، بالإضافة إلي الإفراز المفاجئ للهيستامين أو السيروتونين في الجسم، ومن ضمن هذه العادات التالي:

- تدخين السجائر

- الضوء الساطع

-تمرين شاق.

-القيام بمجهود شديد.

-الإجهاد والتوتر.

-التعرض لحرارة الطقس.

علاج الصداع العنقودى

يعتد علاج الصداع العنقودي علي نوعين، وهما العلاج سريع المفعول، والوقائي، وهما :

- استنشاق الأكسجين بنسبة 100٪ من خلال وضع قناع لفترة قصيرة لا تقل عن 12 لترًا فى الدقيقة .

- أدوية التريبتان التى تحتوى على المادة الفعالة التي تعتبر خيار جيد للصداع العنقودى الحاد، ولكن لا ينصح به لمرضى الضغط المرتفع أو أمراض القلب غير المنضبط.

- العلاجات الوقائية وهي:

-حاصرات قنوات الكالسيوم، التي تستخدم لمنع حدوث هجمات الصداع العنقودى، ويكون هناك حاجة لاستخدامها على المدى الطويل خاصة فيما يخص الصداع العنقودى المزمن.

- أدوية الستيرويدات القشرية، التي تثبط الالتهاب وتعد من الأدوية الوقائية سريعة المفعول التى قد تكون فعالة لكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع العنقودى.

