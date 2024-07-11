شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الحلق الشديد وصعوبة البلع.. روشتة سهلة و4 طرق للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الحلق هو شعور مؤلم بالحكة في مؤخرة الحلق، والذى يعتبر من أهم أعراضه هو صعوبة البلع، وهناك العديد من الأشياء التي تسبب التهاب الحلق، من العدوى البكتيرية والفيروسية إلى الحساسية والنوم وفمك مفتوح، وتختفي معظم أعراض التهاب الحلق في غضون أيام قليلة، ولكن إذا استمر أكثر من أسبوع يجب عليك استشارة الطبيب، خاصة إذا ظهرت أعراضًا مثل الحمى أو تضخم الغدد الليمفاوية، وفقًا لما ذكره موقع " كليفلاند كلينيك".

هل التهاب الحلق مشكلة خطيرة؟

قد يكون التهاب الحلق الذي يستمر لأكثر من أسبوعين أحد أعراض سرطان الحلق، كما أن التهاب الحلق هو أحد أعراض مرض كورونا، ومع ذلك، في معظم الأحيان، يكون التهاب الحلق أحد أعراض حالات أقل خطورة.

ما هي أسباب التهاب الحلق؟

العدوى البكتيرية:

التهاب الحلق العقدي والتهاب الجيوب الأنفية البكتيرية هي أمثلة على العدوى البكتيرية التي قد تسبب التهاب الحلق، وكذلك نزلات البرد والأنفلونزا.

الحساسية:

يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية تجاه حبوب اللقاح أو عث الغبار أو الحيوانات الأليفة أو العفن إلى جفاف الحلق والشعور بالحكة، وينتج التهاب الحلق الناتج عن الحساسية عن التنقيط الأنفي الخلفي (عندما يتساقط المخاط من أنفك إلى أسفل الحلق)، ويهيج المخاط الحلق ويسبب الألم.

التهاب اللوزتين:

اللوزتان هما كتلتان صغيرتان من الأنسجة الرخوة في مؤخرة الحلق، وهما تحبسان الجراثيم التي تسبب المرض، ويحدث التهاب اللوزتين عندما تصاب بالعدوى والالتهاب سواء كانت بكتيرية أو فيروسية.

الارتجاع الحمضي:

يشعر الأشخاص المصابون بحالة تسمى مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) بحرقة وألم في الحلق، ويحدث هذا الألم، عندما يرتجع الحمض من معدتك إلى المريء.

التنفس من الفم :

قد تعاني من التهاب الحلق إذا كنت تتنفس من خلال فمك بدلاً من أنفك أثناء النوم.

الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، أو التدخين، أو تناول سوائل ساخنة جدًا، وقد يسبب الصراخ أيضًا إجهاد الحلق والتهابه.

ما هي أعراض التهاب الحلق؟ بالإضافة إلى آلام الحلق، قد تشمل أعراض التهاب الحلق ما يلي:

- الحمى

- الصداع

- اضطراب المعدة

- تضخم الغدد الليمفاوية

- احتقان أو انسداد الأنف

- سيلان الأنف

- السعال

- التعب

- بحة في الصوت

علاج التهاب الحلق:

يعتمد العلاج على سبب التهاب الحلق، فعلى سبيل المثال، إذا كان حلقك ملتهبًا بسبب إصابتك بنزلة برد، فقد يوصي الطبيب بأدوية لتخفيف أعراض البرد والتهاب الحلق، أما إذا كنت تعاني من التهاب الحلق العقدي، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية، وقد تشمل العلاجات الأخرى لأسباب محددة ما يلي:

- الأدوية المضادة للهيستامين المتاحة دون وصفة طبية: قد يؤدي التنقيط الأنفي الخلفي الناتج عن الحساسية إلى التهاب الحلق، وقد تعمل مضادات الهيستامين على تجفيف التنقيط الأنفي الخلفي.

- مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية: قد تساعد مضادات الحموضة في علاج ارتداد الحمض الذي يسبب حرقة المعدة والتهاب الحلق.

- استخدام أقراص الاستحلاب أو الحلوى الصلبة في تخفيف أعراض التهاب الحلق.

- تناول السوائل الدافئة، مثل الشاي مع الليمون والعسل، أو الشوربة، للمساعدة في علاج التهاب الحلق الجاف والحكة.

- استخدم جهاز ترطيب أو جهاز تبخير، حيث أن إضافة الرطوبة إلى بيئتك، وخاصة غرفة نومك أثناء النوم، يساعد على جفاف الحلق.

- الراحة، إذا كان حلقك يؤلمك، بسبب الصراخ أو حتى التحدث كثيرًا، فقد تساعدك راحة صوتك في العلاج، بجانب الحصول على أكبر قدر من الراحة لجسمك والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات في كل ليلة.

- تجنب التدخين السلبي والإفراط في تناول الأطعمة الحارة والسوائل الساخنة جدًا لأنها تهيج الحلق.

طرق الوقاية من التهاب الحلق:

- الحفاظ على النظافة الشخصية عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون أو مطهرات اليدين التي تحتوى على الكحول.

- ابتعد عن مصافحة وعناق الأشخاص الذين يعانون من العطاس والسعال.

- إذا كنت تقضي وقتًا مع أشخاص يعطسون ويسعلون، فتجنب مشاركة الطعام أو الشراب أو الأواني معهم.

- تلقي التطعيم ضد الانفلونزا.