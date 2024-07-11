شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على نشاطك وصحتك بعد الخمسين؟ 5 نصائح لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

مع التقدم في العمر، يبدأ العقل في إظهار أعراض الكبر، فيلاحظ تعرض الشخص في بعض الأحيان لفقدان الذاكرة المؤقت أو التدهور المعرفي، وباتباع نمط حياة صحي واختيارات غذائية مميزة، يمكننا إبطاء الشيخوخة والتدهور المعرفي مع تقدم العمر، وهذا ما قدمه التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.



فمع تقدمنا في العمر، تبدأ قدراتنا المعرفية في التدهور، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة، وانخفاض مهارات حل المشكلات، وانخفاض الوضوح العقلي، ومع ذلك، تُظهر الأبحاث أن المخ يمكن أن يتكيف ويتغير طوال الحياة.



وأضاف الموقع أنه من خلال دمج استراتيجيات معينة في روتيننا اليومي، يمكننا الحفاظ على العقل وتقليل خطر التدهور المعرفي، فالسيطرة على صحة دماغك يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لياقتك الذهنية لسنوات قادمة.



وقدم التقرير، أبرز النصائح بعد سن الخمسين للبقاء بصحة عقلية جيدة:

أهم النصائح التواصل الاجتماعى

إن البقاء على اتصال مع الآخرين من خلال المكالمات الهاتفية المنتظمة والزيارات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ. كما أنه يساعد في تحسين الحالة المزاجية أيضًا.

-القيام بالفحوصات الدورية

يمكن أن تساعد الفحوصات الدورية مع طبيب الرعاية الأولية في تحديد وإدارة الحالات التي قد تساهم في الإصابة بالخرف. ومن خلال الممارسات المفيدة، يمكن إبطاء الأعراض.

-حافظ على تحفيز عقلك

قم بممارسة أنشطة تحفز العقل، مثل القراءة، والألغاز، وتعلم مهارة أو هواية جديدة، للحفاظ على العقل نشطًا ومثيرًا للتحدي.

-المشاركة في النشاط البدني

إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يمكن أن يساعد بشكل كبير في تقليل خطر التدهور المعرفي. وفي بعض الأحيان قد يكون من المفيد أيضًا القيام بنزهة صغيرة في الطبيعة.

-حافظ على نمط حياة صحي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، واحصل على قسط كافٍ من النوم، ومارس تقنيات تقليل التوتر لدعم الصحة العامة والرفاهية.

