شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم النظم الغذائية لعلاج مرض الخرف والان مع تفاصيل الخبر

بالرغم من عدم وجود علاج فعال للخرف، إلا أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أمر جيد للتعامل مع المرض وتخفيف أعراضه، وهذا يتجاوز الصحة البدنية ، حيث يؤثر النظام الغذائي المتوازن على الوظائف الإدراكية من خلال تبني نهج رعاية شامل يعالج الاحتياجات العقلية والعاطفية لكبار السن المصابين بالخرف، ومن خلال الالتزام بالإرشادات الغذائية المناسبة، يمكننا دعم التغذية والعافية العامة لكبار السن المصابين بالخرف، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الجوانب التي يجب تغطيتها للتغذية والعلاج

الفواكه والخضراوات: باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، قد تساعد الفواكه والخضراوات على حماية خلايا المخ.



الحبوب الكاملة: توفر الحبوب الكاملة الطاقة المستدامة والألياف لكبار السن وتساعدهم في عملية الهضم. الأرز البني والكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل خيارات مناسبة.



البروتينات الخالية من الدهون: نظرًا لأن البروتين ضروري لصحة العضلات ووظائف المخ، فإن إدراج اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والفاصوليا والعدس في النظام الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا لكبار السن.

تناول الطعام الاجتماعي

من المعروف أن تناول الطعام مع الآخرين يعزز التفاعل الاجتماعي، وبالنسبة لكبار السن المصابين بالخرف، فهو أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية. يمكن لبيئة تناول الطعام الهادئة والمريحة أن تشجع على المحادثة أثناء الوجبات، مما يساعد كبار السن في نهاية المطاف.

دمج الأطعمة التي تعزز الدماغ مثل :

أحماض أوميجا 3 الدهنية: توجد في الأسماك الدهنية والجوز وبذور الكتان، وتدعم أحماض أوميجا 3 الدهنية الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن وقد تعمل على تحسين ذاكرتهم

فيتامين ب12: ضروري لوظيفة الأعصاب، ويوجد فيتامين ب12 في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.

فيتامين د: لذلك ينصح بإدخال الحليب والبيض والأسماك الدهنية في النظام الغذائي لكبار السن.



