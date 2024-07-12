شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين.. إزاى تقلل فرص إصابتك بالعدوى الفطرية والان مع تفاصيل الخبر

الرياضيون هم الأكثر صحة، وتمتعا باللياقة البدنية وكذلك بالقوة العضلية والبدنية، كذا العقلية، نتيجة التزامهم بنشاط رياضى يومى منظم يجعلهم الأكر تمتعا بصحة عامة جيدة، ولكن قد يعانى هؤلاء على الرغم من كل ما سبق من مشكلات جلدية أو فطرية بشكل خاص، خاصة من ملابس التمرينات، التي يرتدونها أثناء أداء تمريناتهم اليومية الرياضية، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع E MEDICINE HEALTH الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

أِشار التقرير كذلك إلى أن الملابس الرياضية التي يؤدى بها الرياضى تمريناته ورياضته اليومية، قد تصبح بيئة مناسبة لنمو الفطريات والبكتيريا بأنواعها المختلفة، والتي تختلف من حالة إلى أخرى، نظرا لتراكم العرق والكثير منه أثناء أداء التمرينات الرياضية، مما يجعلها عرضة لنقل هذه العدوى الفطرية والبكتيرية للرياضى بشكل متكرر، وللوقاية من هذه العدوى والمشكلات الجلدية المتوقعة في هذه الحالة يقدم التقرير مجموعة من النصائح منها :

لابد من الاهتمام بالمتابعة لدي طبيب مختص إذا ظهرت أية أعراض جلدية لديك، سواء احمرار او التهاب، او تورم أو بقع وغيرها

غسيل الملابس فور الانتهاء من التمرين

عدم تركها مبللة فترة من الوقت، بل يجب تهويتها جيدا بشكل مباشر وسريع

لا ترتدي ملابس تمرين غير نظيفة مهما حدث

اهتم بالاستحمام جيدا بعد التمرين والتخلص من الملابس المتعرقة، والاهتمام بالتجفيف الكامل للجسم جيدا بعد ذلك.