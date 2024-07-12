شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد إنقاص الوزن في علاج مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على وزن صحي له فوائد صحية واضحة، ويمكن أن يساعدك أيضًا على إدارة مرض السكري من النوع الثاني بشكل أفضل، ففقدان الوزن يؤدى إلى تعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل ارتفاع ضغط الدم وتراكم الترسبات في الشرايين، وفقا لما نشره موقع healthshots..

فوائد الحفاظ على وزن صحى لمرضى السكرتحسين مقاومة الأنسولين

مع مرض السكري من النوع 2، لا يستجيب جسمك بشكل صحيح للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، وترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، ويُطلق على ذلك مقاومة الأنسولين ، وغالبًا ما يرتبط بالوزن الزائد ، وفقدان الوزن هذا سيساعد في الواقع على جعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين ويسمح بانخفاض مقاومة الأنسولين وعندما تنخفض مقاومة الأنسولين، فهذا أمر جيد لإدارة مرض السكري .

خفض ضغط الدم وتحسين مستوى الكولسترول



ترتبط مشاكل القلب بمرض السكري، ويعد ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من الحالات الشائعة بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض . يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف جدران الشرايين، كما أن وجود كمية كبيرة جدًا من الكوليسترول LDL ("الضار") والدهون الثلاثية، وهي دهون أخرى في الدم، يمكن أن يؤدي إلى تراكم جدران الشرايين التالفة - والمزيد من المضاعفات، ويزيد الوزن الزائد من تفاقم المشكلة. والسمنة من عوامل الخطر المعروفة لارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية".

ولكن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من المخاطر الخاصة بك. في دراسة أجريت على 401 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فإن أولئك الذين فقدوا ما بين 5 إلى 10 % من وزن الجسم انخفض لديهم بشكل ملحوظ إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. أولئك الذين فقدوا أكثر من 10 % شهدوا المزيد من التحسن. كما خفض المرضى المعرضون للخطر بشكل كبير مستويات الجلوكوز في الصيام.

انخفاض خطر تلف الأوعية الدموية



مع تقدم السمنة، تصبح خلايا الجسم التي تخزن الدهون (الخلايا الشحمية) متضخمة ومجهدة، مما قد يزيد الالتهاب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو مرض يتميز بتراكم الترسبات في الشرايين.

وتؤدي التمارين الرياضية وفقدان الوزن إلى انخفاض مقاومة الأنسولين ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض كمية جزيء معين موجود في الدم.

تقليل خطر انقطاع التنفس أثناء النوم



يزيد مرض السكري أيضًا من فرصة إصابتك بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب في النوم يظهر على شكل تنفس غير طبيعي أثناء النوم، ويعاني ما يصل إلى 71 بالمائة من البالغين المصابين بمرض السكري من النوع 2 من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم . وقد وجد الخبراء أن فقدان الوزن يمكن أن يحسن من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

