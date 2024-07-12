شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض السمك الجلدى؟ الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

مرض السمك اضطراب جلدي وراثي يسبب جفاف الجلد وسماكته وتقشره، وتكون أعراضه على شكل قشور على الجلد تتفاوت في شدتها من مخاوف جمالية خفيفة إلى مضاعفات تهدد الحياة ، وهناك تباين كبير في ظهور أنواع مختلفة من الحالات السمكية، وتشمل الأعراض الشائعة للسمك الجفاف جلد متقشر"والاحمرار، والحكة، والشقوق، وسماكة راحة اليد وباطن القدم وصعوبة الحفاظ على درجة حرارة الجسم وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الأنواع الرئيسية لمرض السمك 1. مرض السمك الشائع

ويعد مرض السمك الشائع أكثر أنواع مرض السمك انتشارًا، ويصيب هذا المرض نحو 1 من كل 250 شخصًا، وتظهر أعراضه عادة في مرحلة الطفولة، وتتميز بقشور بيضاء دقيقة على الساعدين أو الساقين".

2. داء السمك المرتبط بالكروموسوم X

يؤثر مرض السمك المرتبط بالكروموسوم الجنسي X على الذكور فقط بسبب نمطه المتنحي المرتبط بالكروموسوم الجنسي X. ويصيب هذا المرض ما يقرب من 1 من كل 6000 فرد بسبب الطفرات في جين STS، مما يؤدي إلى نقص كبريتات الستيرويد. والقشور المرتبطة بهذه الحالة أكبر حجمًا، وذات لون بني غامق، وتوجد عادةً على الرقبة والأطراف والجذع. بالإضافة إلى ذلك، قد ترتبط هذه الحالة الجلدية بعتامة في القرنية. وقد تكون الأعراض واضحة عند الولادة أو أثناء الطفولة".

3. مرض السمك الصفائحي

يُعد مرض السمك الصفائحي شكلاً حادًا ويحدث بسبب الوراثة الجسدية المتنحية. يمكن أن تغطي القشور الكبيرة الداكنة الشبيهة بالصفائح الجسم بالكامل تقريبًا وقد تسبب أيضًا احمرارًا شديدًا وتقشيرًا للجلد.

4. مرض احمرار الجلد الخلقي (CIE)

يُعرف هذا النوع من داء السمك أيضًا باسم داء السمك مع القصاصات الورقية (IWC) أو الاحمرار الجلدي الشبكي الخلقي (CRIE)، وهو موجود منذ الولادة ويظهر على شكل قشور بيضاء دقيقة تغطي الجسم بالكامل.

العلاجات الحالية والناشئة لمرض السمك

هناك مجموعة من خيارات العلاج المتاحة لإدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة للمتضررين من هذه الحالة.

العلاجات الموضعية

الجليسيرين

"يعتبر الترطيب المتكرر والمستمر حجر الأساس لعلاج داء السمك. تعمل المرطبات والمطريات على تعزيز الترطيب وإصلاح حاجز الجلد. تعمل المرطبات مثل الجلسرين على تحسين ترطيب الجلد.الحفاظ على الترطيب"عن طريق جذب الماء إلى الجلد. تعمل المرطبات الانسدادية التي تحتوي على الفازلين أو اليوريا على منع فقدان الماء من الجلد عن طريق إنشاء حاجز مادي.

"بالنسبة للقشور الأكثر سمكًا، تساعد المواد الكيراتينية مثل أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي على إزالة القشور المتراكمة. وتعمل هذه المواد عن طريق زيادة تساقط الطبقة القرنية السميكة. وتُظهِر الأبحاث أن حمض الساليسيليك الموضعي بنسبة 2-10% يحسن من الخشونة والتقشر في أنواع مختلفة من مرض الجلد السمكي. وقد أجريت أبحاث مكثفة على الرتينويدات الموضعية مثل التريتينوين والتازاروتين ووجد أنها مفيدة في تنظيم تجدد خلايا الجلد".

المرطب

السمك هو حالة تظهر فيها قشور سميكة. يساعد الاستحمام بالماء الفاتر الذي يحتوي على مرطبات أو زيوت استحمام على تسهيل إزالة القشور وترطيب الجلد. كما يمكن أن يساعد الفرك اللطيف باللوفة أثناء الاستحمام في إزالة القشور السميكة". تساعد أجهزة الترطيب في الحفاظ على الرطوبة ومنع جفاف الجلد، خاصة خلال أشهر الشتاء الجافة. يجب على الأفراد ارتداء أقمشة ناعمة وجيدة التهوية لتقليل التهيج.

العلاجات الناشئة

و الأبحاث الجارية في تقنيات تحرير الجينات تظهر نتائج واعدة في تصحيح الخلل الجيني الكامن وراء مرض السمك. والمواد البيولوجية عبارة عن جزيئات نشطة تستهدف المسارات الالتهابية ودوران خلايا الجلد. وتستكشف العديد من الدراسات حاليًا دور العوامل البيولوجية في تعديل الاستجابة المناعية في الأشكال الشديدة من مرض السمك".