شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على صحتك.. نصائح طبية لتخفيف أعراض أول شهور الحمل والان مع تفاصيل الخبر

المرحلة الأولى في الحمل، من أصعب المراحل والسبب اضطرابات الهرمونات، فيزداد لدى الكثيرات أعراض مقل الغثيان الصباحي، وألم في الثدي، والقيء المستمر، وعدم القدرة على شم أي روائح، بالإضافة إلى تقلبات المزاج، وهذا يعرض الحامل للكثير من المضاعفات.

ووفقا لموقع onlymyhealth سنتعرف على أفضل الحيل لتخفيف هذه الأعراض خلال هذه المرحلة الحاسمة.وتشير الأبحاث إلى أن معظم أعراض الحمل تحدث خلال الأشهر الثلاثة الأولى، حيث تعاني معظم النساء من الأعراض بحلول الأسبوعين الخامس والسادس، و خلال هذا الوقت، من المهم أن تعتني النساء بأنفسهن قدر الإمكان وتجدن طرقًا لإدارة أعراضهن.

يخضع جسم الحامل للكثير من التحولات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ومنها:

-تغيرات الثدي

-تعب

-كثرة التبول

-تقلب المزاج

-الرغبة الشديدة في تناول الطعام

-غثيان

كما يمكن أن يستمر الغثيان الصباحي طوال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وأحيانًا يمتد لأكثر.

وقدم التقرير، بعض النصائح لتخفيف أعراض الثلث الأول من الحمل، ومنها:-النظام الغذائي

التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات، كل الحبوب، والبروتين الخالي من الدهون. حافظى على ترطيب جسمك لمحاربة التعب والإمساك. يمكن أن تساعد الوجبات الأصغر حجمًا والأكثر تكرارًا في إدارة الغثيان. اختارى الزنجبيل المسكر، المعروف بخصائصه المضادة للغثيان.

-الأدوية

توفر الفيتامينات قبل الولادة العناصر الغذائية الأساسية مثل حمض الفوليك والحديد والتي تعتبر ضرورية لنمو الجنين.

-الصحة العامة

من الضروري الحصول على قسط جيد من الراحة، والحصول على 7-8 ساعات من النوم العميق، والحفاظ على مستويات التوتر عند الحد الأدنى، والبقاء نشطيطة بدنيًا. وأخيرًا، اتبعى نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات المتعددة.

