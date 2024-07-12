شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تساعدك تمارين التأمل فى إنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط فقدان الوزن في الغالب بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة، ولكن من المدهش أن التأمل يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا أيضًا، التأمل هو ممارسة يمكن أن تساعدنا على أن نصبح أكثر وعياً، وتقلل التوتر، وتحسن صحتنا العامة، ويمكن أن تترجم هذه الفوائد إلى فقدان الوزن الفعال، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، حول كيفية مساعدة التأمل في إنقاص الوزن والفوائد الصحية الأخرى.

كيف ترتبط خسارة الوزن بالتأمل؟

التأمل هو ممارسة عمرها قرون من الزمان تتضمن تركيز عقولنا والتخلص من المشتتات لتحقيق حالة من الاسترخاء والتأمل، ورغم أنه معروف تقليديًا بفوائده على الصحة العقلية، فقد أظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يساهم أيضًا في إنقاص الوزن، فهو يعزز النهج الواعي لتناول الطعام ويقلل من عادات الأكل المرتبطة بالتوتر، كما يساعد التأمل في خلق علاقة أكثر صحة مع الطعام ويشجع على اختيارات نمط حياة أفضل.

ما هو مفتاح فقدان الوزن؟

يُعد الأكل بوعي من الطرق الأساسية التي تساعد بها التأمل في إنقاص الوزن، فالأكل بوعي هو الانتباه الكامل لتجربة الأكل والشرب، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Obesity Reviews، فإن الأفراد الذين يمارسون الأكل بوعي هم أكثر عرضة لملاحظة إشارات الجوع والشبع، مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، وذلك من خلال تناول الطعام ببطء والاستمتاع بكل قضمة، نصبح أكثر وعيًا باختياراتنا الغذائية وأحجام الحصص، مما يؤدي إلى عادات غذائية أكثر صحة.

يساعد في تقليل التوتر والأكل العاطفي

يعد التوتر أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، مما يؤدي إلى تناول الطعام بدافع عاطفي والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، ويعد التأمل أداة فعالة لإدارة التوتر وتأثيره على أجسامنا، وقد وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد أن التأمل يقلل من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر المرتبط بزيادة الوزن، وخاصة حول منطقة البطن، كما أنه يخفض مستويات التوتر ويساعدنا التأمل على تجنب تناول الطعام الناجم عن التوتر ويجعل من السهل الالتزام بنظام غذائي صحي.

يساعد في تحسين جودة النوم

ترتبط قلة النوم عمومًا بزيادة الوزن وصعوبة إنقاص الوزن، ويمكن للتأمل أن يعمل على تحسين جودة النوم من خلال تعزيز الاسترخاء وتقليل القلق، وقد أفادت مؤسسة النوم الهندية أن التأمل يساعد في تنشيط استجابة الاسترخاء، مما يؤدي إلى أنماط نوم أفضل ونوم أكثر راحة في الليل، ويعد النوم الجيد مهمًا لفقدان الوزن لأنه يوازن بين الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشهية.

تقنيات التأمل الفعال لإضافة التأمل إلى رحلة إنقاص الوزن، جرب التقنيات التالية:

- ركز على التنفس، وراقب كل شهيق وزفير، فهذه الممارسة البسيطة يمكن أن تساعد في تركيز أذهاننا وتقليل التوتر.

- استلقِ وافحص جسمك ذهنيًا من الرأس إلى أخمص القدمين، مع الانتباه إلى أي توتر أو انزعاج، حيث تساعد هذه التقنية على زيادة الوعي بالجسم والاسترخاء.

- استخدم التطبيقات عبر الإنترنت لمتابعة جلسات التأمل الموجهة التي يمكن أن تساعدنا في التركيز على أهداف محددة، مثل تقليل التوتر أو تحسين اليقظة.