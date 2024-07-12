شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشوكولاتة للصحة النفسية.. تقلل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

يفوق تأثير الشوكولاتة أكثر من مجرد متعة حلوة، فهى مزيج معقد من المركبات مثل الثيوبرومين، وفينيل إيثيلامين، والتريبتوفان، والفلافونويد، والتي تترك تأثيرًا عميقًا على عواطفنا، حيث توفر الشوكولاتة شعورًا بالمتعة والرضا، والتجربة الحسية المتمثلة في تدليل أنفسنا بهذه الحلوى اللذيذة لتحفيز نظام المكافأة في الدماغ، وفى هذا السياق، يرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" كيف تُعزز الشوكولاتة الصحة العقلية.

فيما يلى.. تأثير الشوكولاتة على تحسين المزاج والصحة العقلية:

تعزز الشوكولاتة الشعور بالرفاهية

تعمل الشوكولاتة على إطلاق مركبات رئيسية مثل السيروتونين والدوبامين والإندورفين ، وهي ناقلات عصبية تعمل على تعزيز مشاعر الرفاهية والسعادة بشكل عام.

تقلل من مستويات التوتر لديك

تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة على خفض مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) في الجسم، مما يساعد على تقليل التوتر والقلق.

الشوكولاتة تحسن الوظائف الإدراكية

يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم والمعتدل للشوكولاتة يساعد في تعزيز الوظيفة الإدراكية لأنه يزيد من تدفق الدم إلى المخ وذلك بسبب مركبات الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة.

ومع ذلك، وفي حين أن الشوكولاتة لا تعالج كل شيء، إلا أنها توفر تحسنًا كبيرًا في حالتك المزاجية، ولكن للحصول على حلول طويلة الأمد، خاصة إذا كنت تمر بشيء ما متعلق بالصحة العقلية يجب عليك استشارة الطبيب على الفور حول كيفية تعزيز الصحة العقلية.