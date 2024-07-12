شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح صحية خلال الحر للحماية من الأمراض والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع حرارة الطقس، تزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض كالعدوي، ونزلات البرد والأنفلونزا، وأيضا الالتهابات المختلفة بالجسم، وقد يزداد الأمر سوءًا بسبب الأمراض المنقولة لذا فإن القيام ببعض النصائح الصحية البسيطة يمكن أن تساعدك في منع الآثار الجانبية فى الحر والحفاظ على صحتك، وذلك وفقا لموقع healthshots.

نصائح صحية خلال الحر - اشرب مياه

اغلي مياه الشرب الخاصة بك، وتناول كميات وفيرة فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

- لا تتجنب السوائل

قد يجعلك الطقس الحار تشعر بعطش بكثرة، ولذا يجب عليك ترطيب جسمك، وتوفير ما يحتاجه من الماء علي مدار اليوم، فالتعرق هو الطريقة الطبيعية للجسم لتبريد نفسه، وهذا يمكن أن يسبب الجفاف وفقدان السوائل، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة .

- تناول البروبيوتيك

أدرج الزبادي واللبن الرائب والأطعمة المخمرة في نظامك الغذائي، حيث تعمل البروبيوتيك على تعزيز صحة الأمعاء، وتساعد على الهضم والمناعة، فتشير دراسة نُشرت في مجلة Molecules إلى أن تناول البروبيوتيك يؤدي إلى أمعاء صحية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين المناعة. يمكن أن يتسبب موسم الرياح الموسمية في الكثير من الالتهابات، ومن المؤكد أن المناعة الجيدة ستساعدك.

- تناول الطعام الطازج

اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها، و تجنب الأطعمة المقطعة مسبقًا وقومى بطهي الطعام بطريقة صحية للتخلص من الجراثيم، فتنتشر العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء خلال الحر، ويمكن أن يؤدي طهي الطعام جيدًا إلى التخلص من هذه المخاطر.

- الفواكه والخضراوات الموسمية

تناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بفيتامين سي فهي خيارات صحية للاستهلاك لأنها قد تعزز جهاز المناعة لديك. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن زيادة استهلاك الفواكه والخضروات الموسمية يرتبط بتناول كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

-الأعشاب

أضف الزنجبيل والثوم والكركم والقرنفل إلى طعامك، حيث تتمتع هذه التوابل القديمة بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات وتعزز المناعة، فيمكن لهذه التوابل أن تجعل جهاز المناعة أقوى وتساعدك على محاربة الأمراض.

- الحد من تناول الوجبات السريعة

تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية وتجنب أيضًا تناول الأطعمة من الباعة الجائلين. فهذه الأطعمة قد تضعف جهاز المناعة لديك. وسيساعدك جهاز المناعة السليم على تجاوز موسم الرياح الموسمية دون الإصابة بالأمراض.

- زيادة تناول فيتامين د وفيتامين سي

فكر في استشارة الطبيب بشأن مكملات فيتامين د، خاصة إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس. هذا أمر ضروري للغاية، خاصة أثناء موسم الرياح الموسمية. يجب عليك أيضًا التركيز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي. سيساعدك هذا على بناء مناعتك.