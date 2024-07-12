شكرا لقرائتكم خبر عن تنميل القدمين علامة على نقص هذه العناصر الغذائية.. ازاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض البعض للإصابة والتعرض لنقص بعض العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تتسبب في التعرض للشعور بتنميل القدمين، وهنا يجب توخي الحذر والتعرف على الأسباب وعلاجها.



وفقا لتصريح خاص للدكتور حسين إبراهيم استشاري الباطنة في كلية طب أسيوط، فإن البعض يتعرض للإصابة والشعور بتنميل شديد في القدمين، مما يعرض الشخص لعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وهذا العرض قد يكون علامة تحذيرية لنقص بعض العناصر الغذائية والمعادن.



وحث استشاري الباطنة على ضرورة توخي الحذر وقياس نسب بعض العناصر الغذائية والمعادن للاطمئنان على نسبهم في الجسم، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من تنميل القدمين.



وقدم استشاري الباطنة، بعض المعادن والفيتامينات التي تعرضك لتنميل القدمين في حالة تعرض الجسم لنقصها، ومنها:

-فيتامين ب

عند التعرض لانخفاض مستوياته بالجسم، يتعرض الشخص للإصابة والتعرض بتنميل في العديد من أطراف الجسم وأبرزها القدمين، كما أن انخفاض كريات الدم الحمراء بسبب نقصه يتسبب في عدم وصول الأكسجين ما يكفي من الأكسجين، كما يشعر المصاب بتساقط الشعر، والتهاب الجلد، ويرجع السبب في الإصابة بنقص نسبتها إلى سوء التغذية.

- فيتامين هـ

يتعرض الأشخاص المصابون بالتليف الكيسي أو الأمراض التي تؤثر علي امتصاص الدهون، أو الاضطرابات الوراثية، من أسباب التعرض لنقص نسبة فيتامين هـ بالجسم، وهذا الأمر يتسبب في التعرض لتنميل شديد في القدمين والذراعين، وعدم القدرة علي الحركة بشكل جيد.

- الكالسيوم

يتعرض الأشخاص المصابون بنقص في نسب الكالسيوم للشعور بتنميل حول الفم والتشنجات وزيادة ضربات القلب، بالإضافة في تنميل في الذراعين والقدمين، وقد يكون نقص نسبة فيتامين د بالجسم من أسباب نقص الكالسيوم، وأيضا يرجع قصور نشاط الغدة الدرقية، وحدوث مشاكل في الكلي ، ونقص نسب الماغنسيوم والفوسفات بالجسم، من أبرز أسباب نقص الكالسيوم.

