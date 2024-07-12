شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حصوات الكلى في الصيف وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة مستويات الرطوبة، كلها عوامل تشكل الكثير من المخاطر على صحتنا، وتعد حصوات الكلى مرضًا شائعًا جدًا يصيب الكثير منا وربما يكون سببه العادات الغذائية السيئة والسمنة المتزايدة والقلق والتوتر ونمط الحياة المستقر بشكل عام، لذلك من المهم الحفاظ على القيام ببعض الممارسات الصحية للوقاية منها بجانب معرفة طرق العلاج اللازمة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. أسباب وعوامل الإصابة بحصوات الكلى:

- تلعب الوراثة أيضًا دورًا، وتميل حصوات الكلى هذه إلى أن تكون وراثية في الغالب.

- معظم الأشخاص المصابين بحصوات الكلى يقومون بأعمال بدنية شاقة ما يسبب لهم التعرق المفرط وبالتالي فقدان كمية كبيرة من السوائل في الجسم.

- حتى أولئك الذين يقيمون في غرف مكيفة الهواء لا يسلمون من هذا الأمر حيث يخدعهم الجو المريح ويميلون إلى شرب كميات أقل من الماء ويستمرون في فقدان الماء عن طريق التبخر غير المحسوس الذي يحدث باستمرار عبر الجلد.

فيما يلى.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى:

- ألم في الظهر أو على أي من الجانبين.

- وجود دم في البول.

- الغثيان.

- القيء.

- الحرقة أثناء التبول.

علاج حصوات الكلى

- يتوقف علاج حصوات الكلى على حالة المريض والتشخيص الذى خضع له من جانب الطبيب، ففي الحالات البسيطة، قد يطلب الطبيب من المريض تناول مسكنات للألم للتعامل مع الأعراض، وكذلك يطالبه بشرب كميات كافية من الماء والسوائل الطبيعية، وقد يصف بعض الأدوية التي من شأنها أن تساعد في طرد حصى الكلى عن طريق البول خاصة لو كانت صغيرة الحجم.

- أما إذا كانت حصوات الكلى كبيرة الحجم، حيث من الصعب خروجها من تلقاء نفسهها سواء عن طريق شرب الكثير من الماء أو بالأدوية فقد يحتاج المريض للعلاج بالموجات الصوتية أو الموجات الصادمة على سبيل المثال والتي تستهدف تفتيت الحصى إلى جزيئات بسيطة حتى يسهل خروجها في مجرى البول.

- وفى حالات أخرى، قد يستلزم الأمر الخضوع لعملية جراحية تسمى تنظير الحالب وذلك لإخراج الحصوات عن طريق المثانة.

طرق الوقاية من حصوات الكلى

- الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار هو المفتاح، حيث تتزايد نسبة الإصابة بحصوات الكلى في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الهواء، لذلك يجب شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية للحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار وتعويض ما يفقده الجسم من السوائل عن طريق التعرق.

- تتسبب الفواكه والمشروبات الحمضية أيضًا في تكوين الحصوات، لذلك إذا كان جسمك لديه القابلية لتكوين الحصوات فيجب تجنب الإفراط في الحمضيات أو الامتناع عنها تمامًا.

- تجنب التعرض للإجهاد والقلق غير المبرر فكلها عوامل قد تؤثر على تكوين الحصوات.

- تناول الطعام المناسب، من خلال اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن والحفاظ على وزن صحي.

- بالنسبة لمرضى السكرى، لابد من التحكم في حالتك بشكل صارم وإبقائها دائمًا تحت السيطرة.