شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات صحية لتعزيز مناعتك فى الصيف والبقاء بعيدًا عن الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

تعزيز مناعتنا أمرًا في غاية الأهمية، ولا يشترط تحقيق ذلك خلال موسم معين، ولكن على مدار السنة كلها من أجل الوقاية من الأمراض الموسمية وغيرها، حيث إن المناعة القوية سلاح لمواجهة أي مرض، حتى خلال فصل الصيف من الضرورى تعزيز مناعتنا أيضًا للوقاية من الأمراض، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 عادات صحية لتعزيز مناعتنا خلال فصل الصيف: دمج الأطعمة الطبيعية والمغذية في نظامك الغذائي

يعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة الطبيعية والمغذية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على قوة جهاز المناعة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، حيث أن هذه العناصر الغذائية الأساسية من شأنها أن تعزز آليات الدفاع في جسمك، فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة اللوز بشكل خاص إلى نظامك الغذائي، فهو من المكسرات الغنية بفيتامين E والبروتين ومضادات الأكسدة، ويوفر العناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة.

تأكد دائمًا من البقاء رطبًا

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا، خاصة في الطقس الحار ومع ارتفاع درجات الحرارة القاسية، وذلك للوقاية من الأمراض المرتبطة بها مثل الجفاف وغيرها، خاصة أن الماء يساعد على طرد الفضلات من الجسم، ويحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية (التي تعمل كحاجز ضد العدوى)، ويدعم وظائف الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق تضمين شاي الأعشاب أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب في نظامك الغذائي وكذلك الخضروات والفاكهة ذو المحتوى العالى من الماء.

النوم الجيد أمر لا بد منه

النوم الكافي ضروري للحفاظ على قوة جهاز المناعة، أثناء النوم، يخضع الجسم لعمليات إصلاح وتجديد مهمة تدعم وظيفة المناعة، ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى إضعاف استجابتك المناعية وزيادة قابليتك للإصابة بالعدوى، لذلك احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لضمان بقاء جهاز المناعة لديك قويًا وفعالًا.

حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام

إن النشاط البدني المنتظم يعزز من قوة جهاز المناعة لديك، حيث تعمل التمارين الرياضية على تعزيز الدورة الدموية وتساعد على تقليل هرمونات التوتر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على المناعة، لذلك احرص على تضمين ما لا يقل عن 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة، مثل المشي أو اليوجا أو السباحة أو ركوب الدراجات في روتينك اليومي للحفاظ على لياقتك وصحتك.

تأكد دائمًا من ممارسة النظافة الجيدة

إن الحفاظ على النظافة الشخصية أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار العدوى، لذلك اهدف إلى غسل يديك بالماء والصابون باستمرار، وخاصة قبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، واحمل معك معقم اليدين في الأماكن التي لا يتوفر فيها الماء والصابون، بالإضافة إلى ذلك، تجنب الاتصال الوثيق بالأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا وحافظ على نظافة أماكن معيشتك والتهوية الجيدة.

إدارة مستويات التوتر لديك

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى إضعاف جهاز المناعة لديك، مما يزيد من قابليتك للإصابة بالعدوى، وللتغلب على هذا، قم بدمج الأنشطة التي تقلل من الإجهاد مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق أو ممارسة الهوايات التي تستمتع بها إلى روتينك اليومى، حيث تساعد هذه الممارسات في الحفاظ على توازن العقل والجسم، مما يعزز في النهاية مناعتك.