شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك.. نوعان من الفواكه هيساعدوك والان مع تفاصيل الخبر

علاج الإمساك أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الكثير لفترات طويلة، فوفقًا لما قاله الدكتور محمود بخيت استشاري الباطنة في كلية طب قصر العينى، فإن الإمساك أحد أهم الأعراض المرضية المزمنة لدى البعض وغير المزمنة لدى البعض الآخر وتختلف أنواعها وأشكالها باختلاف المسبب، فقد تكون الأسباب أخطاء في النظام الغذائي الذي يلتزم به الشخص فقد يكون خاليًا من الألياف وخاليًا من المياه وقليل التنوع في الأطعمة التي تساعد على حركية المعدة وتعزز من الإخراج الجيد.

علاج الإمساك

وتابع أن هناك بعض الأسباب المرضية التي قد تؤدي الى الإمساك فبعض الأمراض المزمنة قد تؤدي إلى الإصابة بصعوبة البراز، أو بقلة عدد مرات التبرز، وهناك مشكلات تتعلق بطبيعة الهضم وأمراض المعدة، يتم تشخيص الإمساك وأسبابه من خلال الطبيب المختص الذي يتعرف على الأعراض ويشخص الحالة وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان إجراء اختبارات للبراز، ويوضع نظام غذائي للمريض بالإمساك فضلاً عن الاهتمام بكثرة تناوله للمياه والأطعمة الغنية بالألياف، وعلاج الإمساك بالأدوية والملينات في بعض الحالات وفقًا لرؤية الطبيب المختص وطبيعة المسبب.

علاج الإمساك بالفاكهة

علاج الإمساك بالفاكهة ممكن حسبما أكد تقرير نشر في موقع ايتينج ويل الطبي المعني بالغذاء والتغذية والصحة العامه، فهناك الكثير من أنواع الفاكهة التي تحتوي على الكثير من الألياف التي تحرك المعدة وتساعد على وسهولة هضمها للطعام وامتصاصه الامتصاص الجيد والاستفادة من عناصره فضلاً عن تسهيلها لعملية الإخراج وعدم تراكم البراز وقساوته تدريجيًا، كما يحدث في كثير من الأحيان

علاج الإمساك يبدأ بتناول نظام غذائي يحتوي على الكثير من الألياف ولا شك أن الفاكهة أفضل ما يحتوي على الألياف الصحية ومن أبرز أنواع الألياف الصحية والفاكهة التي تساعد على علاج الإمساك

علاج الإمساك بالفاكهة كالتفاح

التفاح يحتوي على حوالي 4 جرام من الألياف قيمته الغذائية عالية للغاية، وقيمته اليومية من الألياف عالية للغاية أيضا، لذلك يعد أحد أهم أنواع الفاكهة التي تساعد على التخلص من الإمساك وعلاجه فضلاً عن احتوائه على البكتين والألياف القابلة للذوبان والبروبايوتك الذي يساعد على تعزيز بكتيريا الأمعاء، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين وظيفة الاخراج، فضلا عن زيادة حركيه المعدة والتخلص من آلامها وأوجاعها

علاج الإمساك بالفاكهة مثل الكمثرى

الكمثرى أحد أهم أنواع الفاكهة التي تستخدم في علاج الإمساك لأنها تحتوي على كم هائل من الألياف قابلة الذوبان وغير قابلة للذوبان أيضًا هذه الألياف الكثيرة والمتراكمة تساعد على حركية الأمعاء وتعزز من هضم الطعام بشكل أسرع وأفضل كما أن قشرة الكمثرى تحتوي على الكثير من العناصر والفيتامينات التي تعز من حركية المعدة أيضًا، تعزز الكمثرى من زيادة حدة المياه في الأمعاء وبالتالي العمل على ليونة البراز والألياف تعزز من سيولة البراز وبالتالي التبرز بشكل سليم وسهل.

تحتوي الكمثرى أيضًا على عامل يساعد على علاج الإمساك مثل الفاركتوز الطبيعي الذي يساعد على الامتصاص الجيد للطعام وهضم وهضمًا جيدًا وسريعًا لذلك ينصح بهذين النوعين من الفاكهة الصحية والمفيدة قليلة السكر عالية الألياف الغذائية.