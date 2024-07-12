شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للتغلب على ضربة الشمس القاتلة.. أهمها بلل قبعتك بالماء البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير في مصر والعالم، بل إن ارتفاع الحرارة بهذه الصورة لم يسبق لها مثيل في بعض مناطق العالم ومن ضمنها مصر، كما يقول خبراء الأرصاد، حيث تشير التقديرات إلى أن موجة الحر التي ضربت أوروبا العام الماضي والتي تجاوزت فيها درجات الحرارة 48 درجة مئوية تسببت في وفاة 60 ألف شخص.



بلل القبعة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فانه لا يلزم أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بشكل خاص لتشكل خطراً على الصحة ــ إذ تزداد المخاطر مع ارتفاع درجات الحرارة فوق 25 درجة مئوية، وخاصة إذا كان الطقس رطباً وحاراً، وتبدأ هذه المخاطر في الارتفاع في غضون دقائق من التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.



هناك بعض الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو المصابين بالعدوى - لأن هذه الحالات تعيق قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته.



إن أجسامنا مصممة للعمل عند درجة حرارة حوالي 37 درجة مئوية؛ حيث تبدأ الإنزيمات والبروتينات الضرورية لعمليات مثل إرسال الإشارات العصبية حول الجسم في الانهيار عندما ترتفع درجات الحرارة عن ذلك.



تجنب العطش

بعيدًا عن كونها مجرد مسألة الشعور بالحرارة، فهي حالة يتم التقليل من شأنها بشكل كبير ويمكن أن تسبب ضررًا سريعًا لا رجعة فيه لأعضائنا وقد تؤدي إلى الوفاة، يمكن أن يكون لارتفاح الحرارة عواقب وخيمة حيث تموت الخلايا، ويتم إطلاق المركبات السامة وتبدأ الأعضاء في التوقف عن العمل حرفيًا.

لتجنب ذلك، تمتلك أجسامنا آليات متطورة للغاية لاستشعار وتنظيم درجة حرارة الجسم إلى ما يقرب من 37 درجة مئوية، وهذا هو السبب في أننا نتعرق عندما يكون الجو حارًا في الخارج، على سبيل المثال، حيث أن العرق المتبخر من الجلد له تأثير تبريدي على الجسم.

ولكن في بعض الظروف، لا تكون هذه الآليات التي تم إنشاؤها لتنظيم درجة حرارة أجسامنا فعالة بنفس القدر، على سبيل المثال، في الظروف الحارة والرطبة يكون الهواء ممتلئًا بالرطوبة، مما يمنع العرق من التبخر بكفاءة، وعندما لا يتمكن العرق من التبخر، فإنه لا يستطيع تبريد الجسم، مما يتسبب في ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم.

كما أن التمارين الرياضية الشاقة تخلق حرارة الجسم الخاصة بها، لدرجة أن الجسم لا يستطيع التعرق بدرجة كافية لتبريد نفسه، وإذا كانت التمارين الرياضية طويلة ومكثفة، مثل الجري في الماراثون، فقد تصاب بضربة شمس في درجات الحرارة العادية، في كثير من الأحيان تكون العلامة الأولى لضربة الشمس هي الارتباك، حيث أن خلايا المخ هي الأكثر حساسية للتغيرات في درجات الحرارة.

تشمل الأعراض الأخرى لضربة الشمس الدوخة والغثيان والصداع النابض والجلد الساخن والأحمر والجاف أو الرطب والنبض السريع والإغماء، كل هذه علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها.

مع تقدم تلف الخلايا، قد تتوقف جميع أعضائنا عن العمل ببطء في غضون دقائق، ولكن مع العلاج الفعال، يمكن إيقاف هذا التلف وعكس مساره.

يحدث الضرر الناتج عن الحرارة من خلال عدد من الآليات - ونحن نكتشف هذا العلم ببطء من أجل مساعدتنا في تطوير علاجات أفضل، يتم توجيه المزيد من الدم إلى الجلد للمساعدة في التعرق، وبالتالي يقل تدفق الدم إلى الأعضاء الرئيسية - مما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء، تبدأ البروتينات الموجودة في العضلات بالتحلل وإطلاقها في الدم، مما يؤدي إلى تلف الكلى.

ويساهم نقص السوائل أيضًا في ذلك، فمن الممكن أن يتعرق الشخص ما يصل إلى 1.5 لتر من السوائل في الساعة، مما يسبب الجفاف وانخفاض حجم الدم، مما يجعل من الصعب الحفاظ على ضغط الدم السليم.

كل هذا يعني أن القلب يحتاج إلى ضخ الدم بشكل أسرع وأقوى لإرساله إلى الجلد - ونحن نعلم أن هذا يمكن أن يفرض ضغطًا على القلب، وقد تم توضيح ذلك من خلال دراسة نشرت في مجلة Annals of Internal Medicine الشهر الماضي.

أجرى باحثون في كندا فحصا على 60 شخصا بالغا، ووجدوا أنه مقابل كل زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية في درجة حرارة الجسم، يتضاعف تدفق الدم إلى القلب لدى المرضى الأصغر سنا والأكثر صحة.

ولكن في المصابين بأمراض القلب، لم يكن هناك زيادة أقل في تدفق الدم فحسب، بل بدأوا أيضًا يعانون من تلف نقص تروية القلب، وهو ما يعد مقدمة للنوبة القلبية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت لنا الأبحاث التي نشرت في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي العام الماضي أن تلف الأمعاء يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم - وأن كبار السن يعانون من أضرار أكثر من الشباب.

ويُعتقد أن هذه المجموعة معرضة بشكل خاص لتلف الأمعاء، مما يسمح للبكتيريا بالتسرب إلى مجرى الدم، مما قد يسبب تعفن الدم، وهو رد فعل يهدد الحياة.

وقد دفعت دراسات مثل هذه العديد منا في مجال طب الطوارئ إلى البدء في إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الوريد لأولئك الذين يعانون من أمراض شديدة بسبب ضربة الشمس.

في الواقع، باعتباري مستشارًا في قسم الحوادث والطوارئ، فقد رأيت بشكل مأساوي مرضى يموتون بسبب عدم تلقي العلاج الفعال في الوقت المناسب.

وقد عانى آخرون من أضرار جسيمة، واضطروا إلى قضاء أسابيع في المستشفى؛ في حين أن العديد من الذين يتعافون جسديًا جيدًا غالبًا ما يعانون من ضعف الوظائف الإدراكية بعد أشهر من إصابتهم بالحرارة.

وعندما يتعلق الأمر بالعلاجات الفعالة، فإن المملكة المتحدة تقود الطريق بفضل الأبحاث التي أجراها أطباء عسكريون لدراسة آثار الحرارة على أفراد القوات المسلحة وعدائي الماراثون - الذين على الرغم من لياقتهم البدنية إلا أنهم معرضون لخطر الإصابة بضربة الشمس بسبب آثار الجهد الشديد في درجات الحرارة المرتفعة.

أحد الابتكارات التي من شأنها إنقاذ حياة البشر، والتي تم تطويرها في الأصل لصالح مشاة البحرية الملكية، هو "حقيبة الجسم المائية المثلجة" المحمولة.

صمم هذا الجهاز الدكتور روس همنجواي من مركز تدريب قوات مشاة البحرية، ويستخدم هذا الجهاز لتغطية جسم الشخص الذي يعاني من ضربة الشمس، ثم غمره في الماء المثلج. وقد يكون هذا الجهاز فعالاً للغاية بحيث لا يحتاج إلى علاج إضافي.

خطوات بسيطة للوقاية من ضربة الشمس ..

1.ابتعد عن الشمس حيث تصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية، على سبيل المثال، واخرج في المساء بدلاً من ذلك عندما يكون من المرجح أن يكون الطقس أكثر برودة.

2. ارتدِ ملابس فاتحة اللون مصنوعة من أقمشة مبردة (القطن هو الأفضل) - فهي تسمح بالتعرق.

3.شرب كميات أكبر من المعتاد من الماء والسوائل تأكد من عدم شعورك بالعطش أبدًا، وأن يكون بولك شاحبًا وشفافًا - وتجنب القهوة والكحوليات لأن كلاهما مدر للبول.

4. بلل قبعتك بالماء البارد قبل الخروج الى الجو الحار.

5. تجنب الأدوية المضادة للالتهابات مثل فولتارين وإيبوبروفين، وكما إنها قد تؤدي إلى ضعف وظائف الكلى وتلف الأمعاء، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس.

6.إذا شعرت بأنك أصبحت مريضًا أو لاحظت أن أي شخص يرتبك بسبب الحرارة، فإن الإسعافات الأولية البسيطة قد تساعدك: ابتعد عن الشمس، واشرب الماء البارد وقم بالتبريد.

إذا لم تشعر بتحسن، خذ حمامًا باردًا — ستشعر بتحسن خلال 5 إلى 10 دقائق، إذا لم يكن ذلك عمليًا، ضع منشفة مبللة على نفسك.

إذا ساءت حالتك، فإن العلاج هو الغمر في الماء البارد وسوف تحتاج إلى المساعدة لذلك - احصل على هذه المساعدة في أقرب وقت ممكن.