شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الخوف من الظلام.. الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

عادة ما يرتبط الخوف من الظلام بالأطفال، حيث يميل الأطفال إلى الخوف من الظلام بسبب خيالهم المتزايد، لكن خوف البالغين من الظلام أو الخوف من الظلام قد يكون مرتبطًا بحدث صادم تعرضوا له عندما كانوا أطفالًا أو في مرحلة لاحقة من حياتهم، ويمكن أن يكون شديدًا لدرجة أنه قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية، قد يعانون من مشاكل في النوم أو نوبات هلع، في حين أن خلق بيئة نوم مريحة أمر ضروري، فإن استشارة المعالج فيما يتعلق بالخوف من الظلام وتأثيره أمر لا بد منه. هناك علاجات مختلفة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الخوف من الظلام. وفقا لما نشره موقع healthshots

الخوف من الظلام هو جزء طبيعي من نمو الأطفال. إن خيال الأطفال نشط للغاية، وقدرتهم على التمييز بين الواقع والخيال لا تزال في طور النمو. لذا، يمكن أن تصبح البيئات المظلمة أرضًا خصبة لمخاوفهم. يتغلب معظم الأطفال على هذا الخوف عندما يكبرون ويتعلمون كيفية التعامل مع المجهول. ولكن في بعض الحالات، قد يستمر الخوف حتى مرحلة البلوغ.

يمكن أن تختلف أعراض الخوف من الظلام او فوبيا الظلام بشكل كبير بين الأفراد، ولكنها تشمل عمومًا ما يلي:

نوبات الهلع الشديدة، والتي يمكن أن تحدث بمجرد التفكير في الظلام أو في بيئة مظلمة.

التعرق

اهتزاز

ضربات قلب سريعة

ضيق في التنفس

شعور بضيق في الصدر

قد يبذل الأشخاص جهودًا كبيرة لتجنب الأماكن المظلمة، مثل النوم مع تشغيل الأضواء أو تجنب بعض الأنشطة التي تنطوي على الظلام.

صعوبة النوم

الاستيقاظ المتكرر

وجود كوابيس

أسباب الخوف من الظلام 1. التجارب المؤلمة

إن تعرض الشخص لحدث صادم في الظلام أو مشاهدته له قد يؤدي إلى تطور هذا الرهاب. فالسطو أو الاعتداء في الظلام قد يسبب صدمة للطفل أو للبالغين.

2. السلوك المكتسب

قد يصاب الأطفال بالخوف من الظلام من خلال ملاحظة وتقليد مخاوف وقلق والديهم أو غيرهم من الأشخاص المؤثرين في حياتهم. وإذا لم يتم تقديم العلاج خلال تلك الفترة، فقد يستمر هذا الخوف لديهم حتى في مرحلة البلوغ.

3. الخيال والتفكير المفرط

يميل الأطفال إلى امتلاك خيالات حية. فهم غير قادرين على التمييز بين الواقع والخيال، لذا فإن هذا قد يجعل الظلام يبدو أكثر رعبًا بالنسبة لهم،

4. اضطرابات القلق الكامنة

يعاني بعض الأشخاص من اضطراب القلق العام ، وهو حالة صحية عقلية تسبب الخوف، أو يعانون من حالات أخرى مرتبطة بالقلق.

طرق العلاج

قد يستخدم الخبراء خيارات مختلفة لعلاج رهاب الليل. وقد تشمل هذه الخيارات ما يلي:

1. العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

العلاج السلوكي المعرفي هو العلاج الأكثر فعالية لرهاب الخوف، فهو يتضمن مساعدة الشخص على تحديد الأفكار غير العقلانية المتعلقة بالظلام ومواجهتها وتعريضه تدريجيًا لبيئات مظلمة بطريقة خاضعة للرقابة وآمنة.

2. العلاج بالتعرض

العلاج بالتعرض هو أحد أشكال العلاج السلوكي المعرفي، ويتضمن التعرض التدريجي والمتكرر للشخص المصاب للظلام. ويتم ذلك لإزالة حساسية الفرد وتقليل الخوف بمرور الوقت.

3. الدواء

وفي الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية مثل مضادات القلق أو مضادات الاكتئاب للسيطرة على أعراض الخوف من الظلام.

4. تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد تقنيات مثل التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي واليقظة الذهنية في إدارة أعراض القلق. بمجرد أن تتمكن من إدارتها، ستتمكن من التعامل مع خوفك من الظلام.

5. العلاج باللعب

بالنسبة للأطفال، يمكن أن يكون العلاج باللعب وسيلة فعالة للتعبير عن مخاوفهم وتطوير آليات التكيف في بيئة غير مهددة. ويمكن أن يساعدهم على التعبير عن قلقهم. ويمكن أن يساعدهم هذا على معالجة وفهم المشاعر المخيفة والتغلب عليها.