شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض النقرس.. الألم والتورم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل، ويحدث عندما يحتوي جسمك على حمض البوليك الزائد، يمكن أن تتكون بلورات حادة في المفاصل (عادةً إصبع القدم الكبير)، وتظهر أعراض مثل الألم والتورم وتختفي في فترات تسمى نوبات النقرس، وعادة ما يكون علاج النقرس مزيجًا من إدارة الأعراض وتغيير نظامك الغذائئ، حسبما أفاد موقع "كليفلاند كلينيك".

يؤثر النقرس عادة على مفصل إصبع القدم الكبير، ولكنه قد يؤثر على مفاصل أخرى، بما في ذلك:

الركبتين

الكاحلين

القدم

اليدين والمعصمين

المرفقين

ما أعراض الإصابة بالنقرس؟

تظهر أعراض النقرس وتختفي (تتكرر) في نوبات تسمى نوبات النقرس، وتشمل:

-الألم

- تغير اللون أو الاحمرار

- التورم

- الحساسية، حتى عند اللمس الخفيف

- الدفء أو الشعور وكأن المفصل يحترق

كم تستمر نوبة النقرس؟

تستمر نوبات النقرس عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين، وقد تصاب ببعض النوبات التي تستمر لفترة أطول من غيرها، وقد تتسبب بعضها في أعراض أكثر حدة، وقد لا تعاني من أي أعراض للنقرس بين النوبات.

ما أسباب الإصابة بالنقرس؟

تراكم حمض البوليك الزائد في جسمك والذى ينتج بشكل طبيعي عندما يحلل مواد كيميائية تسمى البيورينات الموجودة في بعض الأطعمة والمشروبات، وتقوم الكلى عادة بتصفية حمض البوليك من الدم، ثم يخرج من جسمك عند التبول، ولكن في بعض الأحيان ينتج جسمك الكثير من حمض البوليك، أو لا تزيله الكلى من الدم بسرعة كافية، خاصة عندما يكون جسمك يحتوي على مستويات عالية من حمض البوليك (فرط حمض البوليك في الدم)، ويمكن أن تتراكم بلورات حمض البوليك وتستقر في مفاصلك، حيث تتكتل البلورات الحادة معًا وتسبب نوبات مفاجئة من الألم والتورم وأعراض أخرى.

ولا يعني ارتفاع مستويات حمض البوليك مؤقتًا أنك ستصاب بالنقرس بالتأكيد، فلا يصاب العديد من الأشخاص المصابين بفرط حمض البوليك بالنقرس في الغالب.

ما عوامل خطر الإصابة بالنقرس؟

- الوزن الزائد أو السمنة

- فشل القلب الاحتقاني

- مرض السكري

- ارتفاع ضغط الدم

- الإصابة بمرض كلوي

- سرطان الدم

- عوامل وراثية

- تناول دواء مدر للبول

- تناول مثبطات المناعة .

ما الأطعمة التي تسبب النقرس؟

- المشروبات والحلويات السكرية

- شراب الذرة عالي الفركتوز، والذى يتواجد في الأطعمة المحفوظة والوجبات الخفيفة المعالجة.

- تناول لحوم الأعضاء، وتشمل الكبد، والكرشة، والديك الرومي، والمخ، والكلى.

- بعض المأكولات البحرية، مثل الرنجة، والتونة، والسلمون المرقط.

- اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن.

كيف يتم تشخيص النقرس؟

سيقوم الطبيب بتشخيص النقرس من خلال الفحص البدني، وعن طريق الاستفسار من الحالة عن الأعراض التي يعانى منها وفحص المفاصل المصابة، وقد يطلب الطبيب إجراء بعض اختبارات التصوير لالتقاط صور للمفاصل المصابة، وتشمل:

- الأشعة السينية.

- الموجات فوق الصوتية.

- التصوير بالرنين المغناطيسي (مري).

- فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT) على وجه التحديد فحص التصوير المقطعي المحوسب ثنائي الطاقة.

- فحوصات الدم لقياس مستويات حمض البوليك.

علاج النقرس

- عادةً ما يكون علاج النقرس عبارة عن مزيج من إدارة الأعراض أثناء نوبة النقرس وتقليل عدد مرات تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالبيورين.

- وقد يوصف لك الطبيب أدوية للمساعدة في إدارة الأعراض لديك، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والتي من شأنها أن تقلل الألم والتورم أثناء نوبة النقرس، وقد يصف لك طبيبك أدوية تساعد في خفض مستويات حمض البوليك، مثل ألوبيورينول وفيبوكسوستات.

- إتباع نظام غذائي منخفض البيورين لمرضى النقرس، من خلال التقليل من الأطعمة والمشروبات ذات المحتوى العالي من البيورين لتقليل مستويات حمض البوليك في جسمك.

هل يمكن علاج النقرس بشكل نهائي؟

لا يوجد علاج لمرض النقرس، بل يمكن أن تقل نوبات النقرس لديك بمجرد أن تتعاون مع طبيبك وتتبع الوصفات الطبية وتغيير نمط حياتك التي من شأنها أن تخفف الأعراض وتضع الحالة تحت السيطرة.