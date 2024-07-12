شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأحماض تساعد على النوم المنتظم.. اعرفها وأهم الأطعمة التى تشملها والان مع تفاصيل الخبر

يمكن بالنوم المنتظم أن تنضبط دورة الحياة، وطبيعة اليوم وروتينه الذي يعيشه الإنسان، يمكن أيضًا من خلال النوم الجيد أن يتمتع الإنسان بصحة ومناعة جيدة ويمكنه الحفاظ على وزنه ومناعته ودفاعات جسمه ضد المرض، النوم المنتظم المتزن غير المتقطع يعزز من صحة الإنسان وقوته البدنية، كما يعزز صحته النفسية والمزاجية أيضًا، فالكثير من الفوائد يخلفها النوم المنتظم الجيد.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن بعض الأطعمة قد تؤثر على سلاسة النوم وطبيعة انتظامه واستمراريته، وبعض الأطعمة تساعد على الدخول في نوم جيد منتظم وتواصل لا يتعثر ولا يسبب الاضطرابات لصاحبه.

لطالما ارتبط الطعام الذي يعزز الهضم الجيد بالنوم الجيد أيضًا، فالأطعمة التي تسبب اضطرابات معوية تسبب على الدوام شعور بالأرق أو اضطراب في النوم.

التريبتوفان هي مادة محفزة للنوم، هامة واساسية ضرورية ويجب تواجدها في النظام الغذائي للإنسان، توجد في الكثير من الأطعمة والمشروبات التى تصبح مصدرا جيدا لها، هذه المادة توجد في الكثير من أنواع الطعام مثل:

الدجاج وأنواع اللحم الأبيض المختلفة

اللحوم بأنواعها خاصة المفرومة

المكسرات بأنواعها وكذلك البذور

عسل النحل الطبيعي

الحليب الصحي الدافئ

الموز الصحي الجيد أو عصير الموز

التربتوفان هو ذلك الحمض الأميني المهم والأساسى المفيد للجسم والمقوي له، يعزز من عمل الهرمونات بشكل عام كما أنه يعزز من المخ وخلاياه والأعصاب كذلك، كما أنه يعزز من السيرتونين في المخ، وكذلك يعزز من هرمون الميلاتونين، هذه الهرمونات مسؤوله بشكل كامل وواضح عن دورة النوم الجيد

هذه الهرمونات تنتج دائما عند النوم وتنظيمها يعتمد بشكل كبير على التربتوفان، لذا عليك بتناول أحد أنواع الأطعمة أو المشروبات سالفة الذكر قبل النوم بفترة جيدة لتهيئة جسمك للنوم الجيد والسلس السريع

وينصح أيضًا بضرورة الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على المياه مثل الخضروات والاهتمام بشكل كبير على تروية الجسم وعدم وصوله لمرحله الجفاف للشعور بالنوم الجيد العميق