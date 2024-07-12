شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدة ظهور أعراض انقطاع الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

انقطاع الطمث "الدورة الشهرية" مرحلة طبيعية في حياة كل امرأة، وتتميز بنهاية الدورة الشهرية وفقدان القدرة على الحمل، ويحدث هذا عندما تتوقف المبايض عن إنتاج البويضات للتخصيب ويتم تأكيده بعد مرور 12 شهرًا متتاليًا بدون دورة شهرية لدى المرأة.

ووفقًا لموقع onlymyhealth سنتعرف أكثر عن هذه المرحلة.

أوضح التقرير أنه يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث على الصحة المرأة، فتتعرض للإصابة ببعض الأعراض ومنها، الهبات الساخنة والتعرق الليلي وزيادة الوزن.

فقد يستمر الانتقال إلى سن اليأس لمدة تصل إلى 10 سنوات قبل أن تدخل المرأة سن اليأس، وغالبًا ما يُلاحظ هذا الانتقال في الفئة العمرية 45-55 عامًا، ومع ذلك، تعتمد هذه المدة أيضًا على نمط حياة المرأة، على سبيل المثال، العرق، والتدخين، والوجبات السريعة، وممارسة الرياضة.

فالانتقال إلى سن اليأس يحدث نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجيستيرون، أي الهرمونات التي تنتجها المبايض والتي تنظم الدورة الشهرية، ويؤدي هذا الخلل الهرموني إلى تغييرات في عملية التمثيل الغذائي ، وشكل الجسم، وصحة العظام، وصحة القلب.

ولذا ينصحك الطبيب بالتحقق من مستويات هرمون تحفيز الجريبات (FSH) والإستراديول (E2) لاستبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك.

وخلال مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، تستمر هذه المرحلة لبقية حياة المرأة، وتستمر بعض أعراض والتي تشمل تقلب الوزن، والهبات الساخنة، وجفاف المهبل، ومشاكل النوم.

وبشكل عام، يمكن أن يستغرق انتقال سن اليأس ما يصل إلى 14 عامًا بالنسبة لبعض الأفراد، وفقًا لـالمعهد الوطني للشيخوخة.

وقد تعتمد المدة على عوامل نمط الحياة مثل التدخين والعمر الذي يبدأ فيه المرض والعرق ، و أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، يقل إنتاج الجسم للدهون

الاستروجين والبروجسترون إن الهرمونين اللذين تنتجهما المبايض يختلفان بشكل كبير.

وتشير التقارير إلى أن بعض الأعراض، بما في ذلك الهبات الساخنة، يمكن أن تستمر لمدة 4.5 سنوات في المتوسط و7.4 سنوات في المجموع.

هل يمكن التحكم في أعراض انقطاع الطمث؟

على الرغم من أنه لا يمكن منع أعراض انقطاع الطمث تمامًا، إلا أنه يمكن التحكم فيها من خلال علاجات مختلفة تتعلق بأسلوب الحياة، ووفقًا للدكتور تيواري، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

- حمية صحية

خلال فترة انقطاع الطمث، قد تعاني المرأة من فقدان كثافة العظام وقوتها، ولهذا السبب يعد الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الضرورية لأنها ترتبط بصحة العظام الجيدة. ترتبط المكملات الغذائية أو النظام الغذائي الغني بهذه العناصر الغذائية بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام أو ضعف العظام. تعد الأطعمة مثل الخضروات الورقية الخضراء ومنتجات الألبان وغيرها من المصادر الغنية بالكالسيوم. يجب أيضًا مراعاة ضوء الشمس والأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد ومكملات فيتامين د لمنع فقدان العظام الذي قد يحدث أثناء انقطاع الطمث.

- نمط حياة صحي

إن عدم الحفاظ على وزنك باعتدال قد يؤدي إلى مشاكل مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب والسكري. ستساعدك الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية على الشعور بالشبع وتساعد في إنقاص الوزن والحفاظ عليه. قلل من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالسكر.

- تجنب المحفزات

تجنب قضاء وقت أمام الشاشات أو تجنب المحفزات مثل الكافيين أو الكحول أو السكر أو بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى تقلبات المزاج واضطرابات النوم.

- الرياضة

تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين الطاقة والتمثيل الغذائي، وتقليل التوتر، وتحسين النوم، كما أنها لطيفة على المفاصل. كما يمكنها أن تحمي من زيادة الوزن والأمراض المختلفة. قم بإكمال 150 دقيقة من التمارين الرياضية التي تتطلب التحمل كل أسبوع.

