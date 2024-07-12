شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغال بالليل.. نصائح ذهبية لنوم جيد وتركيز قوى دون مشكلات صحية والان مع تفاصيل الخبر

العامل بالشيفتات الليلية أو الشيفتات الطويلة والمناوبات ذات الساعات المتواصلة قد يعاني من مشكلات في النوم متوقعة نتيجة اضطراب ساعات النهار والليل، خاصة إذا كانت نوبات عمله ليلية وتحتاج لتركيز ويقظة وانتباه.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسن هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن العمل لساعات متواصلة أو الاضطرابات في شفتات العمل ومناوباته من خلال العمل لساعات طويلة أو ورديات متصلة أو ورديات ليلية قد يجعل النوم مضطربًا، ولكن ببعض نصائح البسيطة يمكن أن تسيطر على هذه المشكلات وتجعل نومك منتظما ومتزنا وتنال القسط الكافي من الراحة للشعور باليقظة والتركيز أثناء نوبات العمل ولا تشعر أبدا بالخمول أو الكسل

يوضح التقرير أن بعض من يعملون في النوبات الليلية إذا لم يحصلوا على نوم جيد قد يؤدي ذلك إلى إصابتهم بمجموعه من المشكلات منها:

اضطرابات النوم المعروفة

صعوبات حادة في النوم

آلام بالجسم أثناء اليقظة

الشعور بالنعاس أثناء يقظتهم النهاريه

الصداع الحاد وآلام بالرأس

انخفاض شديد في الطاقة

صعوبات حادة في التركيز والتذكر

النسيان السريع وعدم القدرة على التعامل مع الذاكرة

اضطرابات النوم القهري

تقلب المزاج الحاد

مشاكل صحية مزمنة.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح أهمها:

ابدأ نوبه عملك الليليه بمشروب يحتوي على الكافيين دون افراط متعمد مثل القهوه او الشاي

بين الحين والاخر خلال نوبتك الليليه حاول ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعدك على اليقظة مثل المشي أو الجري في المكان وغيرها من التمارين البسيطة

حاول الانتظام في هذه الورديه وعدم تغييرها بين الليل والنهار وذلك لعدم تغير دورة النوم لديك

حاول العمل دائمًا في جماعة إن أمكنك.