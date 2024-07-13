شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبادي .. يساعدك على ضبط معدلات هذا المرض المزمن والان مع تفاصيل الخبر

لا شك أن الزبادي أحد أهم منتجات الألبان الشائعة الصحية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، كما أنها تحتوي على كم هائل من الكالسيوم ويشتهر استخدامها بفوائدها المتعلقة بضبط حركية الأمعاء وتعزيز الهضم، كما أنها تساعد على الهضم الجيد، والتخلص من الحموضة والتخلص أيضا من حرقة المعدة وآلامها المختلفة.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع eating well الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والتغذية، فإن الزبادي دائمًا ما يتم استخدامه بغرض تهدئة الأمعاء وتخفيف آلامها وقرحها وغالبا ما يكون مرضى الأمعاء من محبي الزبادي والمحافظين على تناوله، ولكن ما لا يعلمه البعض أن الزبادي يحتوي على البكتيريا النافعة الحيوية و النشطة التي تفيد للغاية في صحة الأمعاء، كما أنها تفيد في الكثير من الفوائد الأخرى وتعززها.

ولعل من أبرز فوائد الزبادي والبكتيريا النافعة في التي تعمل على توازن المايكروبيوم، أنه يساعد على ضبط معدلات ومستويات ضغط الدم في الجسم.

وتابع التقرير أن مرضى ضغط الدم المرتفع بحاجة دوما لتناول الزبادي، وذلك لأنه وفقا للأبحاث يساعد من يعانون من إرتفاع في مستويات ضغط الدم على ضبط معدلاته لأنه يقلل من هذه الأرقام العالية التي يصاب بها مرضى إرتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ كما أنه يعدل منها.

وأضاف التقرير أن الزبادي بشكل عام يحتوي على الكالسيوم والكثير من الفيتامينات الهامة والصحية، ولكن يظل يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم وهما العنصران الهامان وبشدة لضبط معدل الضغط الدم في الجسم، لذا فهو يساعد وبشكل كبير مرضى ضغط الدم على ضبط حركية الأمعاء لديهم وبالتالي تمثيل أمثل للنظام الغذائي، ولكل عناصر الغذاء وأيضا لضبط مستويات ضغط الدم لديهم.

فقد وجدت الأبحاث أن الزبادي يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم لدى أولئك المرضى به نظرا لاحتوائه على البروبايوتك أيضا الذي يساعد وبشدة على ضبط أجهزة الجسم ووظائفها كلها.

لذا نصح التقرير مرضى ضغط الدم وغيرهم من المرضى بضرورة تناول الزبادي دون إسراف متعمد وذلك للحفاظ على مستويات ضغط دمهم، كذلك للحفاظ على سلامة الأمعاء والهضم والإخراج.