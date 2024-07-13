شكرا لقرائتكم خبر عن مثلث الأطعمة الضارة بصحة مرضى قصور القلب.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

مريض القلب يحتاج على الدوام لنظام غذائي صحي يحافظ على قلبه بعيداً عن الاضطراب، هذا ما يحتاجه مريض القلب، فماذا عن الأصحاء؟.

أكد تقرير نشر فى موقع ميدسن هيلز الطبي، المعني بالصحة العامة والأمراض، أن مرضى القلب وكذلك الأصحاء عليهم الاهتمام بالالتزام بأنظمة غذائية صحية تبتعد كل البعد عن الأطعمة الضارة، والمقلية والأطعمة التى تحتوي على مواد مضافة والألوان الصناعية، وغيرها من الأطعمة غير الصحية التي تضر بصحة القلب بشكل عام، خاصة مرضى قصور القلب.

وأضاف التقرير أن مرضى قصور القلب يعانون من مشكلات صحية كثيرة يحتاجون خلالها لنظام صحي يعتمد على الأطعمة الصحية المناسبة والتي تقلل من خطر الإصابة باضطرابات في القلب أو أولئك الأصحاء التي تقلل هذه الأطعمة خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام، مثل أمراض النوبات والسكتات القلبية وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الشرايين التاجية وغيرها.

وأوضح التقرير أن بعض الأطعمة التى في ظاهرها تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن تكون فى باطنها ضارة بصحة القلب، خاصة في الكميات الكبيرة منها.

وأشار التقرير إلى أن هناك مثلثا من منتجات الألبان قد تكون غير صحية لمرضى قصور القلب ومرضى القلب بشكل عام مثل، الجبن والقشدة والزبدة، تلك المنتجات التى تأتي من مصدر واحد، والغنية بشكل كبير بكميات كبيرة بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات، خاصة فيتامين "د" المعزز للمناعة والصحة العامة، ولكنها بشكل عام تضر مرضى قصور القلب، وذلك لأنها كاملة الدهون وكاملة الدسم وكثيرة بل ونسبتها عالية من الدهون المشبعه التي تعمل على رفع مستويات الكوليسترول والدهون في الدم مما يجعل الجسم عرضه للاضطرابات الشديده خاصه في القلب وخاصة للمرضى بالفعل بقصور وظائف القلب.

هذه المنتجات بشكل خاص مثل القشطة والزبدة تضر بمرضى القلب خاصة في الكميات الكبيرة منهما، ولكن هناك الكثير من البدائل الصحية التي يمكن أن يعتمد عليها مرضى القلب مثل الأجبان بكميات صغيرة جدا وقليله الدسم أو منعدمة الدسم، أما عن الزبدة والقشطة فلابد من تجنبهما تماما واستبدالهما بأطعمة صحية لا تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة كما أنها تحافظ على مستويات الدهون في الدم مستقرة، حتى لا تضر بصحة مريض القلب.

وأوضح التقرير أن النظام الغذائي الصحي الذي يدعو طبيب القلب لمريضه الذي يحتوي على الكثير من السوائل الصحية والقليل من السكريات والكثير من الخضراوات والفاكهة الصحية، فضلا عن البعد عن كل ما يرتبط بالدهون المشبعة مهما كان مفيدا يساعد بشكل كبير على البعد وتجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض القلب خاصة القصور.