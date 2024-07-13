شكرا لقرائتكم خبر عن ما أفضل وقت لتناول أول فنجان قهوة في اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

الاستمتاع بفنجان القهوة أو الشاى في الصباح من الطقوس التي تساعدك على بدء يومك بشكل صحيح، وبالتالي، من خلال تحديد التوقيت المناسب لك، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروب اليومي، ولكن ما هو الوقت المناسب لتناول كوب الشاي أو القهوة صباحا؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

يمكن أن يؤثر توقيت تناول كوبك الأول من الشاي أو القهوة بشكل كبير على فعاليته وصحتك العامة، حيث أن هذه المشروبات تمنحنا دفعة من الطاقة وتساعدنا على الشعور بمزيد من اليقظة والانتباه.

فهم ساعة جسمك

لمعرفة الوقت المناسب لتناول أول مشروب يحتوي على الكافيين، من المهم أن تفهم كيف يعمل جسمك لدينا جميعا ساعة داخلية تسمى إيقاع الساعة البيولوجية. تؤثر هذه الدورة الطبيعية على أشياء كثيرة في الجسم، بما في ذلك مستويات الهرمونات واليقظة وأنماط النوم.

أحد الهرمونات الرئيسية المعنية هو الكورتيزول، والذي يطلق عليه غالبًا "هرمون التوتر".

يساعدنا الكورتيزول على الشعور باليقظة والانتباه، حيث تنتج أجسامنا بشكل طبيعي المزيد من الكورتيزول في الصباح الباكر، ويبلغ ذروته بعد حوالي 30 إلى 45 دقيقة من استيقاظنا.

الكافيين، المنشط الموجود في الشاي والقهوة، يمكن أن يتداخل مع إنتاج الكورتيزول إذا كنت تشرب الكافيين عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة بالفعل، فسيحدث أمران:

1. قد يكون الكافيين أقل فعالية لأنك بالفعل يقظ بشكل طبيعي.

2. قد ينتج جسمك كمية أقل من الكورتيزول استجابةً لذلك، مما قد يجعلك أكثر اعتمادًا على الكافيين للحصول على الطاقة.

إذًا، متى يجب أن تتناول هذا الكوب الأول؟ يقترح معظم الخبراء الانتظار حوالي 1-2 ساعة بعد الاستيقاظ، بحلول هذا الوقت، بدأت مستويات الكورتيزول الطبيعية في الانخفاض، ويمكن أن يمنحك الكافيين دفعة مفيدة دون تعطيل عملية الاستيقاظ الطبيعية لجسمك.

على سبيل المثال، إذا استيقظت في الساعة 7:00 صباحًا، فحاول تناول الشاي أو القهوة لأول مرة بين الساعة 8:00 و9:00 صباحًا. يمكن أن يساعدك هذا التوقيت في الحصول على أقصى استفادة من الهرمونات الطبيعية والكافيين.

من المهم أن نتذكر أن كل شخص مختلف. يمكن لعوامل مثل العمر وعادات النوم والصحة العامة أن تؤثر على كيفية استجابة جسمك للكافيين.

قد يشعر بعض الأشخاص بالارتياح عند تناول الكافيين مباشرة بعد الاستيقاظ، بينما قد يفضل البعض الآخر الانتظار لفترة أطول.

انتبه لما تشعر به عندما تشرب الشاي أو القهوة في أوقات مختلفة. إذا لاحظت أنك أكثر توتراً أو قلقاً عندما تشربه في وقت مبكر جدًا، فحاول الانتظار لفترة أطول قليلاً بعد الاستيقاظ.

على الرغم من أهمية التوقيت، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار:

1. محتوى الكافيين: عادة ما تحتوي القهوة على مادة الكافيين أكثر من الشاي. إذا كنت حساسًا للكافيين، فقد تفضل خيارات الشاي أو القهوة منزوعة الكافيين.

2. المعدة الفارغة: يشعر بعض الأشخاص بعدم الراحة في المعدة عند شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين على معدة فارغة. تناول وجبة خفيفة صغيرة أولاً قد يساعد.

3. تأثير النوم: يمكن أن يبقى الكافيين في جسمك لعدة ساعات. لتجنب مشاكل النوم، تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء.

4. الترطيب: يمكن أن يكون لكل من الشاي والقهوة تأثير مدر للبول خفيف، مما يعني أنها قد تجعلك تتبول أكثر. إنها فكرة جيدة أن تشرب بعض الماء مع مشروبك الذي يحتوي على الكافيين للبقاء رطبًا.

على الرغم من عدم وجود إجابة واحدة تناسب الجميع، إلا أن الانتظار لمدة ساعة أو ساعتين بعد الاستيقاظ قبل تناول الشاي أو القهوة لأول مرة يمكن أن يكون قاعدة جيدة يمكن أن يساعدك هذا التوقيت في الحصول على أقصى استفادة من عمليات الاستيقاظ الطبيعية لجسمك وزيادة الكافيين.

تذكر أن الهدف هو الشعور بالنشاط واليقظة طوال اليوم، وليس فقط لفترة قصيرة بعد شرب الكافيين انتبه إلى كيفية استجابة جسمك وتعديل عاداتك وفقًا لذلك.