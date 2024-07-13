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يمكن أن يكون السعال المستمر أكثر من مجرد علامة على الإصابة بنزلة برد، حيث يمكن أن يكون أحد أعراض حالة أكثر خطورة مثل قصور القلب، يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، بما في ذلك الربو ومرض ارتجاع المرئ والالتهابات ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومع ذلك، هناك سبب أقل شهرة ولكنه بالغ الأهمية وهو قصور القلب، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل يمكن أن يكون السعال المزمن علامة على فشل القلب؟

يمكن أن يكون السعال المزمن، الذي يُنظر إليه على أنه إزعاج بسيط أو مرتبط بمشاكل في الجهاز التنفسي، مؤشرًا في بعض الأحيان على مشاكل صحية كامنة أكثر خطورة، مثل قصور القلب.

حتى في حين أن الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي ترتبط في كثير من الأحيان بالسعال، فإن أي سعال مستمر لا يختفي مع الرعاية القياسية يجب فحصه بشكل أكبر، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض إضافية مثل الإرهاق،

العلاقة بين قصور القلب والسعال المزمن

عندما تضعف عضلة القلب وتصبح غير قادرة على توزيع الدم بشكل فعال في جميع أنحاء الجسم، فإن ذلك يؤدي إلى فشل القلب ونتيجة لذلك، قد تتراكم السوائل في الرئتين (احتقان رئوي)، مما يؤدي إلى أعراض مثل:



1. ضيق التنفس: من العلامات الرئيسية لقصور القلب صعوبة التنفس، خاصة أثناء بذل مجهود أو عند الراحة. ويحدث هذا نتيجة تراكم السوائل في الرئتين، مما يعيق قدرة الأكسجين على دخول الدورة الدموية.

2. التعب والضعف: حتى مع المجهود البدني القليل، فإن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات الجسم وأعضائه يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق والضعف العام.

3. احتباس السوائل: مؤشر نموذجي آخر لقصور القلب هو احتباس السوائل، خاصة في الساقين والكاحلين والقدمين (الوذمة المحيطية).

كيفية التعرف على الأعراض؟

من المهم التمييز بين السعال الطبيعي والسعال الذي يمكن أن يكون علامة على قصور القلب عادةً ما يكون السعال المستمر المرتبط بفشل القلب هو:

السعال المستمر: لا يتحسن مع أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية ويستمر لفترة أطول من ثمانية أسابيع.

أسوأ في الليل: إعادة التوزيع الطبيعي للسوائل في الجسم يجعل الحالة أسوأ عند الاستلقاء.

متى تحصل على المساعدة الطبية مع السعال؟

من المهم الحصول على الرعاية الطبية على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض بالإضافة إلى السعال المستمر. يمكن تحسين التشخيص ونوعية الحياة بشكل كبير عن طريق الكشف المبكر عن قصور القلب وعلاجه.



قد يقوم طبيبك بإجراء العديد من الإجراءات التشخيصية، مثل:

-الفحص البدني: يبحث عن مؤشرات احتقان الرئة وعدم انتظام ضربات القلب واحتباس السوائل.

-الآشعة: لتقييم وظيفة القلب والعثور على تراكم السوائل، مثل مخطط صدى القلب أو الأشعة السينية للصدر.

-اختبارات الدم: للبحث عن علامات فشل القلب والأمراض الأخرى المرتبطة به.

علاج قصور القلب

الهدف من علاج قصور القلب هو تقليل الأعراض وتعزيز أداء القلب والتعامل مع الأسباب الكامنة.



قد تختلف خيارات علاج قصور القلب اعتمادًا على نوعه وشدته يمكن أن تشمل هذه:



-الأدوية: لتقليل احتباس السوائل، وتعزيز وظائف القلب، والسيطرة على الأعراض، مثل حاصرات بيتا، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومدرات البول.

-تغييرات نمط الحياة: وتشمل اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم، وممارسة الرياضة بشكل متكرر، والإقلاع عن التدخين، والسيطرة على الوزن.

-المراقبة والمتابعة: الزيارات المستمرة مع الأطباء لمراقبة الأعراض وتغيير الوصفات الطبية وتجنب المضاعفات.

من المهم الانتباه إلى السعال المستمر، خاصة إذا كان يسبب أعراضًا مثل الإرهاق أو التورم أو ضيق التنفس. حتى في حين أن العديد من حالات السعال لفترات طويلة تكون حميدة، إلا أنه لا يزال من المهم رؤية الطبيب لاستبعاد المشاكل الأساسية مثل قصور القلب إذا استمرت الأعراض.