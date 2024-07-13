شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الربو.. تعرف على الأعراض والأسباب للسيطرة على مرضك والان مع تفاصيل الخبر

الربو، المعروف أيضًا باسم الربو القصبي، هو مرض يصيب الرئتين، وهو حالة مزمنة ما يعني أنه لا يختفي ويحتاج إلى إدارة طبية مستمرة، ويمكن أن يشكل الربو تهديدًا للحياة إذا لم تحصل على العلاج، حسبما أفاد تقرير موقع "كليفلاند كلينيك".

ما نوبة الربو؟

عندما تتنفس بشكل طبيعي، تسترخي العضلات المحيطة بمجاري الهواء، ما يسمح للهواء بالتحرك بسهولة وهدوء، وأثناء نوبة الربو، يمكن أن تحدث ثلاثة أشياء:

- تشنج القصبات الهوائية: تتقلص العضلات المحيطة بالمجاري الهوائية، وعندما تتقلص، تضيق مجاري الهواء لديك، ولا يستطيع الهواء التدفق بحرية عبر مجاري الهواء الضيقة.

- الالتهاب: حيث تتورم بطانة مجاري الهواء، ولا تسمح بدخول أو خروج الكثير من الهواء من رئتيك.

- إنتاج المخاط: أثناء النوبة، ينتج جسمك المزيد من المخاط، مما يؤدي إلى انسداد مجاري الهواء، وعندما تضيق مجاري الهواء لديك، تصدر صوتًا يسمى الصفير عند التنفس، وهو صوت تصدره مجاري الهواء عند الزفير.

ما أنواع الربو؟

ينقسم الربو إلى أنواع حسب السبب وشدة الأعراض، على النحو التالي:

- متقطع: يأتي هذا النوع من الربو ويختفي حتى تتمكن من الشعور بالطبيعية بين نوبات الربو.

- مستمر: يعني الربو المستمر أنك تعاني من أعراض معظم الوقت، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة أو متوسطة أو شديدة.

فيما يلى.. الأسباب الشائعة للإصابة بالربو:

- الحساسية: يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص نوبة ربو، وتشمل المواد المسببة للحساسية أشياء مثل العفن وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

- غير مسبب للحساسية: يمكن للعوامل الخارجية أن تسبب تفاقم الربو، مثل ممارسة الرياضة والإجهاد والمرض والطقس.

من يمكن أن يصاب بالربو؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالربو في أي عمر، فالأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الأشخاص المعرضون لدخان التبغ هم أكثر عرضة للإصابة بالربو، ويشمل ذلك التدخين السلبي (التعرض لشخص آخر يدخن) والتدخين غير المباشر (التعرض للملابس أو الأسطح في الأماكن التي يدخن فيها شخص ما).

ما هي علامات وأعراض الربو؟

عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بالربو من أعراض واضحة، تشبه هذه العلامات والأعراض العديد من التهابات الجهاز التنفسي:

- ضيق في الصدر أو ألم أو ضغط

- السعال (خاصة في الليل)

- ضيق في التنفس

- أزيز

كيف يتم تشخيص الإصابة بمرض الربو؟

يقوم الطبيب بمراجعة التاريخ العائلى للإصابة بالربو "العامل الوراثى، ثم الاستفسار عن الأعراض التي تعانى منها، ومعرفة ما إذا كان لديك تاريخ للإصابة بالحساسية أو الإكزيما (طفح جلدي ناتج عن الحساسية) وأمراض الرئة الأخرى.

وقد يطلب منك الطبيب إجراء قياس التنفس، والذى يقيس تدفق الهواء عبر رئتيك ويُستخدم لتشخيص ومراقبة تقدمك في العلاج، وقد يطلب أيضًا إجراء أشعة سينية على الصدر أو فحص دم أو اختبار جلد.

علاج الربو.. ما هي الخيارات المتاحة؟

تتوفر لديك خيارات للمساعدة في إدارة الربو، فقد يصف لك الطبيب أدوية للسيطرة على الأعراض، وتشمل هذه الأدوية:

- موسعات الشعب الهوائية

- الأدوية المضادة للالتهابات

- العلاجات البيولوجية للربو، وتستخدم لعلاج حالات الربو الشديدة عندما تستمر الأعراض على الرغم من العلاج بالاستنشاق المناسب.

والهدف من علاج الربو هو السيطرة على الأعراض، وهذا يعنى أهمية السيطرة على الحالة من خلال القيام ببعض الأشياء في حياتك بشكل عام وليس مجرد إتباع الأدوية الموصوفة من الطبيب.