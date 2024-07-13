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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السمنة تسبب مضاعفات خطيرة.. تعرف على أهم النصائح لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة.
وأضافت، تحدث السمنة عندما يخزِن الجسم الدهون الزائدة التي قد تلحق الضرر بالصحة.
السمنة
نظام غذائي عالي السعرات الحرارية
تناول طعام غني بالدهون أو السكر أو الملح
قلة النشاط البدني
العوامل الوراثية
حالات صحية معينةتشمل العواقب الطبية للسمنة ما يلي:
أمراض القلب والأوعية الدموية: السكتة وأمراض القلب
مرض السكري
بعض أنواع السرطان
الاضطرابات العضلية الهيكليةتنصح منظمة الصحة العالمية للحد من السمنة بإتباع الآتى:
1.قلل من استهلاكك للطاقة من الدهون والسكر
2.احرص على زيادة استهلاكك للفواكه والخضروات
3.مارس النشاط البدني بانتظام
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