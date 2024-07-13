شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السمنة تسبب مضاعفات خطيرة.. تعرف على أهم النصائح لخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن السمنة تشكل قضية صحية رئيسية في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة.

وأضافت، تحدث السمنة عندما يخزِن الجسم الدهون الزائدة التي قد تلحق الضرر بالصحة.



السمنة

يمكن أن تنشأ هذه الحالة المعقدة من عوامل مختلفة:

نظام غذائي عالي السعرات الحرارية

تناول طعام غني بالدهون أو السكر أو الملح

قلة النشاط البدني

العوامل الوراثية

حالات صحية معينة

تشمل العواقب الطبية للسمنة ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية: السكتة وأمراض القلب

مرض السكري

بعض أنواع السرطان

الاضطرابات العضلية الهيكلية

تنصح منظمة الصحة العالمية للحد من السمنة بإتباع الآتى:

1.قلل من استهلاكك للطاقة من الدهون والسكر

2.احرص على زيادة استهلاكك للفواكه والخضروات

3.مارس النشاط البدني بانتظام



