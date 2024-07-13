شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توضح سبب الإصابة بالأنيميا والأعراض المصاحبة وكيفية علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأنيميا تحدث عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء أو تركيز الهيموجلوبين بداخلها أقل من الطبيعي (على أساس العمر والجنس)، حيث يجعل الجسم أقل كفاءة في نقل الأوكسجين إلى الأعضاء والأنسجة.

ما سبب فقر الدم؟

اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة، نقص العناصر الغذائية: الحديد، فيتامين أ، الفولات، فيتامين ب12 أو ريبوفلافين، الأمراض المزمنة قد تسبب الكثير منها الالتهابات وتؤدي إلى فقر الدم، مشاكل في الحيض والحمل، فيروس نقص المناعة البشرية، العدوى الطفيلية..

تشمل الأعراض الشائعة وغير المحددة لفقر الدم ما يلي:

التعب

الدوخة أو الشعور بدوار الرأس

برودة اليدين والقدمين

الصداع

ضيق في التنفس وخاصة عند الجهد

يمكن أن تسبب فقر الدم الحاد أعراضًا أكثر خطورة بما في ذلك:

شحوب الأغشية المخاطية في الفم والأنف وما إلى ذلك.

شحوب الجلد بما في ذلك تحت الأظافر

التنفس السريع وزيادة معدل ضربات القلب

الدوخة عند الوقوف

الاصابة بالكدمات بسهولة

يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تقليل الأنيميا في بعض الحالات عن طريق:

تناول الطعام الغني بالحديد والفولات وفيتامين B12 وفيتامين A والعناصر الغذائية الأخرى

تناول نظام غذائي صحي ومتنوع

تناول المكملات الغذائية

الحالات الصحية الأخرى يمكن أن تسبب فقر الدم لذا تأكد من:

التلقيح

علاج العدوى

السيطرة على الأمراض المزمنة، مثل السمنة ومشاكل الجهاز الهضمي

علاج اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة

علاج الحيض المصاحب للنزيف أوالنزيف عموما

الانتظار 24 شهرًا على الأقل بين الحمل.