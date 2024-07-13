شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للأكل على الطبلية.. يساعد على تعزيز عملية الهضم والان مع تفاصيل الخبر

الطبلية من العادات الجميلة التي اعتاد عليها المصريون، حيث تلتف الأسرة بكامل أفرادها حولها لتناول الطعام معًا، وقد أثبتت الأبحاث أن الجلوس على الأرض له فوائد صحية مذهلة، نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الخبراء إن تناول الطعام على الأرض والجلوس متربعًا مفيد للغاية للصحة – لأنه يساعد على تعزيز عملية الهضم، ويحسن المرونة والحركة، ويسمح لك بتمديد الجزء السفلي من جسمك بشكل فعال ويُعتقد أيضًا أنه يعزز الاستقرار الطبيعي لعضلاتك الأساسية.

الجلوس على الأرض ثم النهوض يساعد على سلاسة حركة الجسم ما يعزز الدورة الدموية.

في حين يعتبر الجلوس على الكرسي وطاولة الطعام لتناول الطعام من الآداب السليمة والجيدة، إلا أن الجلوس على الأرض له فوائد صحية عديدة، وبصرف النظر عن تحسين المرونة والحركة، فإنه يسمح لك بتمديد الجزء السفلي من الجسم بشكل فعال ويساعد في الدورة الدموية.

الفوائد الصحية للجلوس على الأرض

فيما يلي بعض الأسباب المهمة التي تجعلك تجلس القرفصاء أثناء تناول الطعام على الأرض:

الجلوس على الأرض ثم النهوض يساعد على سلاسة حركة الجسم ما يعزز الدورة الدموية ويساعد أيضًا على إنقاص الوزن وهو فعال في استرخاء وتهدئة عقلك، وبالتالي لا يسمح لك بالإفراط في تناول الطعام.

يساعد في تحسين وضعية الجسم

الجلوس على الأرض أثناء تناول وجباتك يشبه تمرين اليوجا - المعروف أيضًا باسم وضعية اللوتس - وفقًا للخبراء، تساعد هذه الوضعية في الحفاظ على وضعية جيدة للجسم من خلال مساعدتك على إبقاء ظهرك وعمودك الفقري مستقيمًا، كما يمنح جسمك المرونة ويقوي عظام الجزء السفلي من الجسم.

وتساعد الوضعية المستقيمة والساقين على الهضم وتعزز تنظيم العصارات الهضمية التي تبقيك في حالة صحية جيدة كما أنه يحفز عضلات البطن التي تساعد على زيادة حمض المعدة.

ويساعد على تخفيف التوتر عن طريق الحفاظ على استرخاء العقل وهدوئه.

تناول الطعام على الأرض مع عائلتك له فوائد كثيرة. وبينما يبقيك على الدردشة معهم، فإنه يعزز أيضًا خيارات الطعام الصحي.

الآثار الجانبية المحتملة التي يجب عليك الاهتمام بها

يقول الأطباء إنه على الرغم من أن الجلوس على الأرض له فوائد عديدة، إلا أن القيام به بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وآثار جانبية مختلفة، منها:

ضغط إضافي على مفاصلك

في بعض الأوضاع، يتم وضع وزن الجزء العلوي من جسمك على أطرافك السفلية. هذا يمكن أن يضغط على ركبتيك وكاحليك.

انخفاض الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي الحمل الزائد والمفرط على الجزء العلوي من الجسم أيضًا إلى تقليل الدورة الدموية في الأطراف السفلية.

تأكد من تجنب التراخي أثناء الجلوس على الأرض وتناول الطعام، وإلا قد تتطور أو تتفاقم مشاكل الوضع وآلام الظهر.

لا يمكن أن يكون الجلوس على الأرض مثاليًا إذا كنت تعاني من مشاكل موجودة في الوركين أو الركبتين أو الكاحلين.