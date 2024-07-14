أضف 5 أطعمة لنظامك الغذائى اليومي لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض

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الجهاز المناعي القوي ضروري للحفاظ على الصحة العامة والعافية، فهو يعمل كآلية دفاعية للجسم ضد العدوى والأمراض، وتلعب التغذية دورًا محوريًا في تقوية المناعة، ويمكن أن يؤدي دمج الأطعمة المعززة للمناعة في نظامك الغذائي إلى تعزيز قدرة جسمك على الوقاية من الأمراض بشكل كبير، ومن المهم بشكل خاص التأكيد على أهمية هذه الأطعمة كجزء من نهج شامل للصحة، ولا يشمل النهج الشامل للصحة النشاط البدني والرفاهية العقلية فحسب، بل يشمل أيضًا نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تدعم الجهاز المناعي، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلى.. 5 أطعمة تعزز المناعة يمكن إضافتها إلى وجباتك اليومية الحمضيات

تشتهر الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، بمحتواها العالي من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعد ضرورية لمكافحة العدوى، وقد أظهرت الدراسات أن تناول كمية كافية من فيتامين سي يمكن أن يقلل من مدة وشدة نزلات البرد وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي.

الثوم

لقد استُخدم الثوم لقرون بسبب خصائصه الطبية، فهو يحتوي على مادة الأليسين، وهي مركب له تأثيرات قوية مضادة للميكروبات ومعززة للمناعة، وتشير الأبحاث إلى أن الثوم يمكن أن يعزز وظيفة الخلايا المناعية وقد ثبت أنه يقلل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا عند تناوله بانتظام.

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، فهو يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية وتقلل الالتهاب، وقد ثبت أن الزنجبيل ينظم عمل الجهاز المناعي وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

السبانخ

تحتوي السبانخ على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامينات A، C، E، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تعزيز وظيفة المناعة من خلال تعزيز تكاثر ونشاط خلايا الدم البيضاء، كما أن السبانخ غنية بالحديد، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الجسم بشكل عام والجهاز المناعي.

الزبادي

هو مصدر غني بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم صحة الأمعاء، يقع جزء كبير من الجهاز المناعي في الأمعاء، والحفاظ على ميكروبات الأمعاء الصحية أمر ضروري لوظيفة المناعة القوية، ويمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي في تعزيز الاستجابة المناعية وتقليل حدوث العدوى.