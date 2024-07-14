شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُشكل نقص فيتامين ب12 خطرًا على الحياة؟ إليك ما يجب معرفته والان مع تفاصيل الخبر

يلعب فيتامين ب12، دورًا حاسمًا في العديد من الوظائف الرئيسية داخل الجسم، فهو ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ولتخليق الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا، لذلك وفيتامين ب 12يعد أيضًا ضروريًا لوظائف الأعصاب، إذ يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب وغلاف الميالين المحيط بها، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

يشارك فيتامين ب12 في إنتاج الطاقة، ودعم عملية التمثيل الغذائي، واستخدام الدهون والبروتينات، ويمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على أعضاء الجسم الرئيسية، إليك كيفية حدوث ذلك:

نقص فيتامين ب12 قد يؤثر على الوظيفة العصبية

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف غلاف الميالين، وهو الغلاف الواقي المحيط بالأعصاب، مما يؤدي إلى الشعور بالوخز والخدر واضطرابات الحس، وخاصة في اليدين والقدمين، وقد يشعر الأفراد بوخز أو حرقان في الأطراف، والذي قد يكون نتيجة لتلف الأعصاب بسبب نقص فيتامين ب12.

نقص فيتامين ب12 قد يؤثر على صحة الدماغ

يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى مشاكل في الذاكرة، والارتباك، وصعوبة التركيز، وحتى الخرف في الحالات الشديدة، وقد يعاني بعض الأفراد من تغيرات في المزاج، والاكتئاب، والتهيج، والذهان بسبب نقص فيتامين ب12 الذي يؤثر على وظيفة الناقل العصبي.

فقر الدم

هو أحد المضاعفات الخطيرة لنقص فيتامين ب12 ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى فقر الدم الضخم الأرومات، حيث أن خلايا الدم الحمراء تصبح حجمها غير طبيعي وغير فعال في حمل الأكسجين، وقد يعاني الأفراد من التعب والضعف وشحوب الجلد وضيق التنفس، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي النقص إلى انخفاض في جميع أنواع خلايا الدم (خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية)، وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى، وسهولة الإصابة بالكدمات والنزيف.

قلبك معرض للخطر إذا لم يكن جسمك يحتوي على ما يكفي من فيتامين ب12

نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بـالقلب والأوعية الدموية، حيث يسبب هذا الارتفاع في خلل وظائف الخلايا البطانية، وتلف الشرايين، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، كما يمكن أن يؤدي فقر الدم المرتبط بنقص فيتامين ب 12 إلى إجهاد القلب، حيث يعمل بجهد أكبر للتعويض عن انخفاض قدرة حمل الأكسجين في الدم.

نقص فيتامين ب12 قد يؤثر على صحة الأمعاء والفم

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى التهاب اللسان وظهور تقرحات أو جروح في الفم، وقد يعاني بعض الأفراد من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو الإمساك.

ما هي أسباب نقص فيتامين ب12؟

يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وقد يكون الأشخاص النباتيون الذين لا يتناولون ما يكفي من منتجات الألبان أو البيض والأفراد الذين لديهم عادات غذائية سيئة معرضين للخطر.

وهناك حالات تؤثر على المعدة، مثل فقر الدم الخبيث (حالة مناعية ذاتية تؤثر على بطانة المعدة)، أو جراحة تحويل مسار المعدة، أو بعض الأدوية، يمكن أن تضعف امتصاص فيتامين ب12، فالعامل الداخلي هو بروتين يتم إنتاجه في المعدة ضروري لامتصاص فيتامين ب12، ويمكن أن تؤدي الحالات التي تقلل من إنتاج العامل الداخلي، مثل فقر الدم الخبيث أو جراحة المعدة، إلى نقصه.

طرق خفية يتفاعل بها جسمك عندما لا يكون هناك ما يكفي من فيتامين ب 12 قد تكون الأعراض الخفيفة والمبكرة لنقص فيتامين ب12 خفية ولكنها مؤثرة، وغالبًا ما تشمل التعب والضعف، والذي قد يُعزى إلى أسباب أخرى في البداية، وقد يحدث خدر أو وخز في اليدين والقدمين، والذي يُوصف أحيانًا بأنه وخز مثل الإبر، وقد تظهر أيضًا تغيرات في المزاج مثل التهيج أو الاكتئاب الخفيف في وقت مبكر، وقد يواجه الأفراد صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء، مما قد يؤثر على الأنشطة اليومية.