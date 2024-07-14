هل يمكن أن تصاب بالسكتة الدماغية أثناء النوم؟

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السكتة الدماغية هى نوبة قاتلة تحدث عندما يكون هناك انقطاع في إمدادات الدم والأكسجين أو بسبب نزيف داخلي، وقد يكون هناك أسباب أخرى وراء السكتة الدماغية، والسكتة الدماغية أثناء النوم هي نوع من السكتات الدماغية التي تحدث أثناء النوم، وقد يحدث ظهور أعراض السكتة الدماغية أثناء النوم قبل وقت قصير من استيقاظ الشخص، ومن الصعب تحديد ما إذا كان الشخص معرضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء نومه أم لا.

والطريقة الوحيدة التي قد تعرف بها ما إذا كنت قد أصبت للتو بسكتة دماغية هي ملاحظة الأعراض في الصباح، وقد تبقى أعراض السكتة الدماغية لبعض الوقت، وفقًا لما نشره موقع healthshots

لماذا تحدث السكتة الدماغية أثناء النوم أثناء النوم؟

تحدث قبل ساعات قليلة من استيقاظ الشخص من نومه، ويحدث هذا لأن الأعراض تبدأ عندما يكون الشخص نائمًا وقد تستمر بعد الاستيقاظ أيضًا، وبالتالي، قد يستيقظ الشخص ويشعر بأعراض معينة، قد تبدو أعراض السكتة الدماغية مشابهة جدًا لسكتة دماغية طبيعية، ومع ذلك، فإن الفرق بين السكتة الدماغية الطبيعية والسكتة الدماغية أثناء النوم هو أنه نادرًا ما يمكن تحديد وقت السكتة الدماغية اثناء النوم، قد تكون حدثت أثناء نومك ولا يستطيع الخبراء تحديد الوقت الدقيق.

ومع ذلك، قد تعرف أنك أصبت بسكتة دماغية من خلال الأعراض المستمرة التي تتبعها حتى بعد استيقاظك، والفرق الرئيسي الآخر بين السكتة الدماغية أثناء النوم والسكتة الدماغية الطبيعية هو عوامل الخطر التي تساهم في حدوثها.

تعديلات في نمط الحياة للوقاية من السكتة الدماغية أثناء النوم 1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة نشاط بدني منتظم أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تساعد ممارسة الرياضة على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحي، استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الركض.

2. النظام الغذائي الصحي

ما تأكله يلعب دورًا حاسمًا في تحديد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومستويات الكوليسترول وضغط الدم، قلل من تناولك للأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والدهون غير الصحية، واختر الأطعمة المغذية الكاملة بدلاً من ذلك.

3. الحفاظ على وزن صحي

تعتبر السمنة والوزن الزائد من عوامل الخطر الهامة للإصابة بالسكتة الدماغية، من خلال الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة التي تهدد الحياة.

4. الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية للسكتة الدماغية لدى الشباب، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتزيد من خطر تكوين جلطات الدم، يعد الإقلاع عن التدخين أحد أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية صحتك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.