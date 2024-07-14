كامالا هاريس تُعرب عن رفضها لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، عن رفضها لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وكتبت هاريس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تم إطلاعي على حادث إطلاق النار في حدث الرئيس السابق ترامب في ولاية بنسلفانيا".

وأضاف: "أنا ودوغ نشعر بالارتياح لأنه لم يتعرض لإصابة خطيرة.. نحن نصلي من أجله، ومن أجل عائلته، ومن أجل جميع الذين أصيبوا وتأثروا بهذا إطلاق النار الأحمق".

وتابعت: "نحن ممتنون لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة والمستجيبين الأوائل والسلطات المحلية على تحركهم الفوري".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقًا على إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، إن "هذا النوع من العنف لا مكان له في البلاد.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "أصلي من أجل دونالد ترامب ومن أجل عائلته ومن أجل جميع من كانوا في التجمع بينما ننتظر المزيد من المعلومات".

وأضاف: " لا مكان لهذا النوع من العنف ويجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي في بيان، إن هناك تحقيقاً نشطاً في واقعة إطلاق النار على تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

وكتب أنتوني جوجليلمي رئيس الجهاز على منصة "إكس"، أن الخدمة السرية نفذت تدابير وقائية لحماية ترامب، مشيراً إلى أن الرئيس السابق في أمان.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وفي وقت سابق قال بايدن إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك في تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاوير.

قد يهمك أيضــــــــــــــا