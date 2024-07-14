شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التعب المزمن.. عزز مستويات الحديد لديك بهذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

قد يشعر بعضنا بالتعب والخمول بشكل متكرر دون أن يكون على دراية بأسباب ذلك، إذًا قد تكون هذه علامات خفية على انخفاض مستويات الحديد في الجسم، مما قد يؤثر على الصحة العامة، وذلك لأن الحديد معدن أساسي، يلعب دورًا حيويًا في نقل الأكسجين إلى المخ وإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي، وفي حين تُعتبر السبانخ غالبًا أفضل مصدر للحديد عالي الجودة، إلا أن هناك العديد من الأطعمة غير المقدرة التي تحتوي على نسبة حديد أعلى مقارنة بالسبانخ يمكنها علاج التعب المزمن، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

فيما يلي.. بعض الأطعمة التي يجب تناولها إذا كان لديك مستويات منخفضة من الحديد:

كبد الدجاج

الكبد سواء من لحم البقر أو الدجاج، هو أحد أغنى مصادر الحديد المتاحة، فهو يفوق السبانخ بكثير من حيث محتوى الحديد، كما يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين ب 12، وهو أمر ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

العدس

يعد العدس من العناصر الأساسية في العديد من الأنظمة الغذائية، وهو من الأطعمة التي تحظى بتقدير كبير بسبب محتواه العالي من الحديد، كما أنه غني بالألياف والبروتين والفيتامينات المختلفة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للنباتيين الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للحديد.

فول الصويا

فول الصويا هو مصدر آخر قوي قائم على النباتات عندما يتعلق الأمر بالحديد، فهو يوفر الحديد أكثر من السبانخ وهو مصدر بروتين كامل، ويوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

بذور اليقطين

بذور اليقطين هي وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية تتفوق على السبانخ في محتوى الحديد، كما أنها غنية بالزنك والمغنيسيوم والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة رائعة للسلطات أو الاستمتاع بها بمفردها.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو تصل إلى 70% أو أكثر، على كمية حديد أكبر من السبانخ، بالإضافة إلى محتواها من مضادات الأكسدة وقد تقدم فوائد صحية مختلفة عند تناولها باعتدال.

بذور السمسم

توفر بذور السمسم المزيد من الحديد من السبانخ كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم.

الحمص

الحمص، هو نوع من البقوليات الغنية بالحديد، فهو يوفر المزيد من الحديد من السبانخ لكل وجبة كما أنه غني بالألياف والبروتين وحمض الفوليك.