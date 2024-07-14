إيفانكا ترامب تُعلق على محاولة اغتيال والدها خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا

علقت إيفانكا ترامب، اليوم الأحد، على محاولة الاغتيال الذي تعرض لها والدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وقالت "شكرًا لكم على حبكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين للعنف الذي لا معنى له اليوم في بتلر بولاية بنسلفانيا".

وأضافت: أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على تصرفاتهم السريعة والحاسمة سأواصل الصلاة من أجل البلاد. أحبك يا أبي اليوم ودائما".

وعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض في وقت مبكر، إذ كان يخطط للبقاء في ديلاوير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وصل بايدن إلى العاصمة واشنطن حتى يتمكن من مواصلة تلقي إحاطات من سلطات إنفاذ القانون بشأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا.

وتحدث بايدن مع ترامب بعد إطلاق النار، وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق إنه ممتن لأن سلفه السابق آمن.

كما أدان إطلاق النار ودعا البلاد إلى الوحدة قائلا: “لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف”.

وكان من المقرر في الأصل أن يبقى في ديلاوير حتى يوم الاثنين ويسافر مباشرة إلى تكساس لحضور الفعاليات.

فيما خرج ترامب من المستشفى وذلك بعد خضوعه لفحوصات عقب إصابته في إطلاق نار خلال مخاطبته تجمعاً انتخابياً حاشداً ببنسلفانيا.

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