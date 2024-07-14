رئيسة وزراء إيطاليا تُعرب عن تضامنها مع ترامب بعد محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي له

أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، صباح اليوم الأحد، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا.وقالت: إنني أتابع بقلق التحديثات الواردة من ولاية بنسلفانيا، حيث تم إطلاق النار على الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أثناء تجمع حاشد".

وأضافت ميلوني: "أعرب عن تضامني وأطيب تمنياتي له بالشفاء العاجل، على أمل أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة من الحملة الانتخابية تغليب سيادة الحوار والبعد عن الكراهية والعنف".

وكشفت مراكز استطلاع أن فرص فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية زادت لـ69% بعد محاولة اغتياله خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وحسب موقع “The Spectator Index”، فذكرت استطلاعات الرأي وأسواق التنبؤ، أن ترامب زادت فرص فوزه بالسباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل بنسبة 69%، فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على 31%.

ويعتقد الجمهوريون في الكونجرس أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض، خاصة بعد إطلاق النار الذي وقع السبت والذي ربما يكون قد مهد طريقه للعودة.

وفي مقابلة قصيرة مع موقع “بوليتيكو”، توقع النائب ديريك فان أوردن (جمهوري من ولاية ويسكونسن) أن ترامب قد فاز للتو في الانتخابات منذ حادث إطلاق النار عليه.

وقال جمهوريون آخرون إنه إذا لم يتم الفوز بالانتخابات، فإن الحادث سيعزز بالتأكيد الدعم للرئيس السابق.

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