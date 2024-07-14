شكرا لقرائتكم خبر عن من القلب للكبد.. تورم الكاحلين علامة على الإصابة بهذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن ينتفخ الكاحل بسبب تراكم السوائل بشكل غير طبيعي فى أنسجة الجزء السفلي من الساقين، ورغم أن أي شخص يمكن أن يصاب بتورم الكاحلين، فمن المهم معرفة السبب الجذري، وفى بعض الحالات يمكن أن يكون بسبب بعض المشاكل الصحية المميتة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تورم الكاحلين، بحسب موقع تايمز ناو.

يدير الجهاز الليمفاوي مستويات السوائل في جسمك، وعندما لا يكون قادرًا على الحفاظ على السوائل الزائدة بشكل صحيح قد تتعرض للتورم، ويعرف أيضًا باسم الوذمة المحيطية، ويمكن أن يحدث تورم في كاحليك لأسباب مختلفة، بعضها خطير للغاية على صحتك العامة.

وفقا للخبراء، يمكن لأي شخص أن يصاب بتورم الكاحلين الناجم عن تراكم غير طبيعي للسوائل في أنسجة الجزء السفلي من الساقين. ومع ذلك من المهم طلب العلاج إذا لاحظت تورمًا.

طرق التعرف على تورم الكاحلين

هناك فراغات بين الأنسجة تساعد على الاحتفاظ بعدة لترات من السوائل، لذا قد لا تلاحظ على الفور تورم الكاحلين، وفقًا للأطباء، يستغرق ظهور التورم حوالي 2-3 لتر من السوائل المتراكمة، ويمكن أن يتفاقم التورم بعد المشي أو الوقوف أو الجلوس لفترة أطول، وقد يؤدي الضغط بإصبعك على المنطقة المتورمة إلى ترك انبعاج صغير في الجلد.

ما الأسباب الشائعة لتورم الكاحلين؟

يدير جهازك اللمفاوي مستويات السوائل في جسمك، وعندما لا يكون قادرًا على الحفاظ على السوائل الزائدة بشكل صحيح، قد تواجه هذه الحالة. قد تشمل بعض الأسباب:

فشل القلب

عندما يكون قلبك ضعيفًا جدًا بحيث لا يتمكن من ضخ الدم بشكل فعال، فقد يفشل. وفقا للأطباء، قد يؤدي ذلك إلى تجمع الدم في أماكن مثل الأطراف السفلية، كما يمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، ما يسبب الوذمة الرئوية التي تؤدي إلى أعراض مثل ضيق التنفس والسعال.

تليف الكبد

وفقا للخبراء، تليف الكبد يصف تندب شديد في الكبد. عندما يحدث تليف الكبد، لا يعمل الكبد بشكل صحيح ويعوق تدفق الدم، مما يؤدي إلى تورم في أسفل الساقين والبطن.

يقول الأطباء، إنه بدون علاج يمكن أن يزيد خطر حدوث مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم البابي والتهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي وسرطان الكبد وفشل الكبد.

مشاكل الكلى

إذا كان لديك أي مشاكل في الكلى، فلن يتمكنوا من تصفية الدم بشكل صحيح. ونتيجة لذلك، تتراكم السوائل الزائدة في جسمك مما يؤدي إلى تورم قدميك وساقيك، لسوء الحظ، فإن معظم الناس لا يعرفون أنهم مصابون بمرض الكلى المزمن حتى تتضرر كليتهم بشدة.

القصور الوريدي المزمن

يقول الأطباء أن القصور الوريدي المزمن يحدث عندما تصبح جدران الأوردة ضعيفة، مما يؤدي إلى تلف الصمامات. عندما يحدث هذا، يصبح تدفق الدم محدودًا، وينتهي به الأمر بالتجمع في الأوردة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم تجمع الدم في تورم الكاحلين.

تشمل عوامل الخطر الأكثر شيوعًا ما يلي:

كبار السن

التاريخ العائلي للإصابة بالقصور الوريدي أو قصور القلب الاحتقاني

التاريخ الشخصي للإصابة بتجلط الأوردة العميقة

السمنة وزيادة الوزن

حمل

الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

التدخين

الأدوية

ويقول الأطباء إن الأدوية المختلفة تسبب آثارا جانبية تؤدي إلى تورم الكاحلين. عدد قليل من هذه تشمل:

مضادات الاكتئاب

حاصرات الكالسيوم

الهرمونات مثل الاستروجين والتستوستيرون

الكورتيكوستيرويدات



ومع ذلك، تأكد من عدم التوقف عن تناول أي أدوية دون موافقة طبيبك. ولكن إذا كنت قلقًا من أن الأدوية التي تتناولها تساهم في التورم، فتحدث إلى طبيبك حول الأعراض التي تعاني منها وانظر ما إذا كان بإمكانه تعديل خطة العلاج الخاصة بك.