شكرا لقرائتكم خبر عن ماتزودهاش فى "الآيس كريم" واعرف أضرار الإكثار منه فى حر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

الآيس كريم، علامة الصيف المميزة، المحبب للكبار قبل الصغار، نكهاته المميزة، برودته التي تهدئ من قساوة حر الصيف، كلها مميزات تجعل البعض منا يخطئ ويفرط في تناوله خلال الأيام الحارة.

لا يمكن تصنيف الآيس كريم، لا يمكن أن تقر أنه أكله غير صحية، ولا يمكنك أيضا أن تغفل فوائده، ولكن يوضح تقرير نشر في موقع batonrougeclinic الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن الآيس كريم وجبة خفيفة بسيطة مرطبة للمعدة والجسم، تساعد على تبريدم في أيام الصيف الحارة، من أفضل مميزاته :

يساعد على الإمدام بالفيتامينا الهامة والصحية، فهو يحتوى على نسبه عالية من فيتامين أ، وكذلك فيتامين د الهامان للغاية للجسم والصحة.

يحتوى كذلك على نسبه عالية من الكالسيوم في الكثير من أنواعه فالفواكه المختلفة التي يصنع منها الآيس كريم غنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر تجعله وجبة صحية، خاصة إذا أضفنا قطع من الموز على سبيل المثال والمكسرات وبذور الشيا على سبيل المثال:

يحسن الآيس كريم من الحالة المزاجية، فهو يعزز الشعور بالسعادة

أما عن أضراره

فالآيس كريم يحتوى على كم هائل من السكريات المضافة مما يضر بصحة الإنسان ومناعته ونسب السكر لديه

يحتوى على الدهون

يؤدى الإفراط في تناوله إلى رفع فرص الإصابة بمشكلات القلب والكوليسترول

يزيد من فرص الزيادة الحادة في الوزن

ونصح التقرير بضرورة استبدال الأيس كريم ومكوناته ببعض المكونات الصحية، مثل الزبادى المثلج ، والعصائر الطبيعية المثلجة، يمكن أيضا صنع الأيس كريم منزليا دون إضافة السكر، ويمكن إستبداله بالعسل ، يمكن الاهتمام أيضا بتقليل نسب الدهون والكريمة فيه، واستبداله باللبن على سبيل المثال، ونصح بعدم الإفراط في تناول حتى لا تحدث زيادة حادة في الوزن.