شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الكحة.. طرق منزلية بسيطة للتغلب على السعال بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

السعال أو الكحة هو رد فعل طبيعي وصحي، فهو يساعد جسمك على تنظيف الشعب الهوائية من المخاط والدخان والمهيجات الأخرى، لكن السعال المستمر يمكن أن يكون له أثره، قد يعوق دورة نومك وعملك وأنشطتك ويؤذي صدرك ويتعبك، فعندما تصاب بالعدوى أو التهيج بسبب السعال أو التهاب الحلق، فإن الخلايا الموجودة في المسالك الهوائية العلوية (الأنف والحنجرة) تحفز جهاز المناعة لديك للمساعدة في المقاومة، يمكنك التخلص من الأعراض من خلال العمل على تقليل الالتهاب، حسبما أفاد تقرير موقع "Healthnewstoday".

من الأفضل إيقاف السعال عن طريق علاج السبب الأساسي، سواء كان سببه الإصابة بنزلة البرد أو الحساسية أو الارتجاع الحمضي أو أدوية ضغط الدم أو أدوية أخرى، ولكن يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية لتهدئة السعال.

فيما يلى.. 7 وصفات لعلاج السعال أو الكحة

1- شرب الكثير من السوائل

عندما تكون مريضًا، يمكن أن يتدفق المخاط إلى الجزء الخلفي من أنفك، لذلك فإن البقاء رطبًا من خلال شرب الكثير من السوائل الدافئة، مثل الزنجبيل يمكن أن يخفف من التنقيط ويُقلل من تهيج الحلق والكحة، وهذا أيضًا يسهل على رئتيك التخلص من الإفرازات.

2- العسل

وفقا للأبحاث، فإن العسل قد يخفف السعال خاصة الليلى، حيث أشارت مراجعة للدراسات أجريت عام 2021، إلى أن التأثير الفعال لاستخدام العسل لعلاج السعال في التهابات الجهاز التنفسي العلوي، حيث وجد الباحثون أن العسل يساعد فى علاج الكحة سواءعن طريق تناول ملعقة منه أو إضافته إلى مشروب ساخن، مثل شاي الأعشاب.

3- تخلص من المهيجات في منزلك

يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه العطور والروائح الموجودة في منظفات الغسيل ومعطرات الجو، وقد يؤدي ذلك إلى تهيج الجيوب الأنفية وزيادة إنتاج المخاط، والسعال المستمر، فإذا كنت تعاني من الحساسية، فقد يساعدك تنظيف العفن والغبار وحبوب اللقاح من منزلك، في التخلص من نوبات السعال.

4- الغرغرة بالمياه المالحة

إلى جانب تهدئة التهاب الحلق، يمكن أن تساعد الغرغرة أيضًا على تخفيف المخاط السميك، وإزالة المواد المسببة للحساسية والبكتيريا في الحلق، فقط قُم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، ثم تغرغر ثم ابصقه.

5- الزعتر

يعتبر الزعتر علاج شائع الاستخدام للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمي، حيث يشير التحليل التلوي لعام 2015، أن استخدام مستحضرات الزعتر ساعد في تخفيف أعراض السعال لدى بعض الناس.

6- اشطف أنفك

فهو يطرد المخاط المسبب للسعال والمواد المسببة للحساسية من الممرات والجيوب الأنفية، لذلك استخدم رذاذًا ملحيًا أو جرب الري الأنفي.

7- البروميلين

وهو إنزيم موجود فى الأناناس، له خصائص مضادة للالتهابات وخصائص أخرى تساعد في التخلص من البلغم وإزالته من الجسم، حيث يتناول بعض الأشخاص عصير الأناناس يوميًا لتقليل المخاط في الحلق وقمع السعال.